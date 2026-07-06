QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zacznij dobrze wakacje i przekrocz choć połowę!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-06 4:00

Idealny start w wakacje? Poniedziałkowy quiz "Super Expressu" z wiedzy ogólnej! Sprawdź, ile pamiętasz i postaraj się zdobyć więcej niż połowę punktów. To najlepszy sposób, by z czystym sumieniem ruszyć na urlop!

Quiz z wiedzy ogólnej
Autor: Shutterstock
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zacznij dobrze wakacje i przekrocz choć połowę!
Pytanie 1 z 10
Które z tych państw jest największe pod względem powierzchni?

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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