Irena Santor odcisnęła dłoń i zadała szyku w Międzyzdrojach. Prawdziwa z niej dama! Ma 91 lat

Irena Santor ma 91 lat! Nie mogło jej zabraknąć na tym wydarzeniu

Irena Santor, niekwestionowana legenda polskiej piosenki, pojawiła się nad Bałtykiem i natychmiast skradła serca publiczności. Choć 91-letnia artystka rzadko pokazuje się na wielkich imprezach, tym razem zrobiła wyjątek. Już podczas koncertu inaugurującego festiwal zachwyciła klasą i elegancją, a dzień później przeżyła wyjątkową chwilę, która na zawsze zapisze jej nazwisko w historii Międzyzdrojów. To był jeden z najbardziej wzruszających momentów tegorocznego Festiwalu Gwiazd.

4 lipca Santor wzięła udział w uroczystej Gali Odciśnięcia Dłoni. W obecności tłumu fanów i znakomitych gości odcisnęła swoją dłoń w słynnej Alei Gwiazd. Tym samym dołączyła do grona najwybitniejszych postaci polskiej kultury, których ślady od lat przyciągają turystów z całego kraju. Dla wielu uczestników wydarzenia był to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów całego festiwalu.

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Wyglądała jak prawdziwa dama

Santor zaprezentowała się w eleganckim, jasnoszarym garniturze, do którego dobrała błękitną bluzkę z ozdobnym elementem. Kropką nad i były okulary przeciwsłoneczne. Gwiazda udowodniła, że styl nie zna wieku. Uśmiechnięta, pełna ciepła i w doskonałej formie chętnie pozowała do zdjęć, uśmiechała się oraz pozdrawiała zgromadzonych wielbicieli. Jej pojawienie się wywołało ogromne poruszenie, a wokół gwiazdy od razu zgromadziły się tłumy chcące uwiecznić to wyjątkowe spotkanie.

Tegoroczny 29. Festiwal Gwiazd po raz kolejny zamienił Międzyzdroje w stolicę polskiej kultury. Na wydarzeniu pojawili się aktorzy, muzycy, pisarze i ludzie filmu, jednak to właśnie Irena Santor była jedną z największych gwiazd imprezy. Jej obecność miała szczególny wymiar - artystka od dekad pozostaje symbolem polskiej estrady, a odciśnięcie dłoni w Alei Gwiazd jest uhonorowaniem imponującego dorobku i wieloletniego wkładu w rozwój rodzimej kultury. ZDJĘCIA z uroczystości ZNAJDZIECIE TUTAJ.

Santor nie była jedyną znaną osobą, która w tym roku odcisnęła swoją dłoń nad Bałtykiem. Oprócz niej na gali pojawili się Katarzyna Grochola, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha, Robert Janowski, Jan Holoubek, Olga Bołądź, Wojciech Gąssowski, Marcin Daniec i Robert Więckiewicz.

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