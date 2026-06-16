Ale numer! 91-letnia Irena Santor po raz pierwszy oceniła AI. "Zabawne do pewnego momentu"

Na oficjalnym profilu Ralpha Kaminskiego na Instagramie pojawiła się Irena Santor. Młody artysta był tym faktem ogromnie wzruszony. Szczewgólnie, kiedy pierwsza dama polskiej piosenki wychwalała pod niebiosa jego nową płytę.

Irena Santor szczerze o sztucznej inteligencji

Muzyczne spotkanie pokoleń ma oczywiście swój efekt w postaci utworu, ale na szczęście Kaminskiemu udało się porozmawiać z Ireną Santor nieco dłużej. I przy tej okazji na jaw wyszło, co gwiazda myśli o udziale sztucznej inteligencji w "tworzeniu" nowych dźwięków.

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Technika pozwala na takie zmiany, które są zabawne do pewnego momentu. Nie zgadzam się z takim przetwarzaniem, jak AI. To nie jest twórcze, to nie jest artystyczne. To jest taka "sztuka" robienia złego dźwięku dla złego dźwięku.

Ralp Kaminski nasłuchał się też od Ireny Santor mnóstwa kompementów na swój temat. Artysta był wyraźnie wzruszony, bo gwiazda nie szczędziła zachwytów. W pewnym momenci nazwała go wręcz "szamanem"!

"Pan tym dźwiękiem operuje, jak szaman"

Pan mnie zadziwił tą płytą! Pan ma zupełnie oryginalny repertuar, inaczej pan śpiewa. To nie są piosenki, do jakich ja się przyzwyczaiłam - canta, refren - tylko to są utwory muzyczno-literackie. Pan ma świadomość dźwięku. (...) Pan tym dźwiękiem operuje, jak szaman! Pan właściwie komponuje dźwięk.

"To dla mnie najcenniejsza recenzja"

Ralph Kaminski z wizyty Ireny Santor uczynił osobny post, w którym zamiescił szczere podziękowania dla gwiazdy.

To dla mnie najcenniejsza recenzja, którą kiedykolwiek otrzymałem! Przeżyłem szok! Szok, że pierwsza dama polskiej piosenki w swoim napiętym kalendarzu znalazła czas na przesłuchanie mojego najnowszego albumu „GÓRA”. Jestem wzruszony. Irena Santor to moja idolka, wielka inspiracja. To spotkanie było dla mnie jak ze snu … . Pani Ireno, niech pani trwa trwa trwa i trwa! Potrzebujemy Pani Muzyka łączy pokolenia! Alę Majewską, też kocham. Zobaczcie jak nasze trio 3 pokoleń zabrzmiało pod koniec filmu. R. #irenasantor

Irena Santor raczej AI nigdy w swojej twórczości nie użyje. Nie musi. 91-letnia gwiazda jest w doskonałej formie i nadal koncertuje. A głos i sceniczna klasa Ireny Santor są nie do podrobienia.

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Irena Santor: Chcę żyć jak najdłużej