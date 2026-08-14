Zaskakująca decyzja! Eurowizja 2027 odbędzie się w bułgarskim kurorcie, a nie w stolicy

O przywilej organizacji tego prestiżowego wydarzenia ubiegały się cztery bułgarskie miasta. Odkąd Dara triumfowała na scenie w Wiedniu, na lidera wyrastała Sofia, a jedyną sensowną opcją rezerwową wydawał się czarnomorski ośrodek turystyczny, czyli Burgas. W połowie lipca, a dokładnie trzynastego, strona bułgarska poinformowała, że to właśnie te dwa ośrodki zmierzą się w finałowym starciu o status gospodarza Eurowizji 2027. Z rywalizacji odpadły wówczas Warna oraz Płowdiw. Dzisiaj organizatorzy odkryli wszystkie karty.

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Eurowizja 2027 w Burgas. Sofia przegrała z turystycznym kurortem

Zarówno Europejska Unia Nadawców (EBU), jak i publiczna telewizja BNT z Bułgarii oficjalnie potwierdziły, że kolejna odsłona Eurowizji zagości w Burgas. Ten malowniczy, liczący około 200 tysięcy mieszkańców kurort nad Morzem Czarnym, jest prawdziwą dumą państwa, które w 2026 roku po raz pierwszy triumfowało w tym wielkim, muzycznym plebiscycie. Burgas przygotowuje się na przyjęcie reprezentantów z przeszło 30 państw, a także ogromnej liczby dziennikarzy i tysięcy miłośników konkursu, którzy zjadą na 71. odsłonę wydarzenia.

Wybór lokalizacji nie obył się bez emocji i kontrowersji. Działania wymierzone w kandydaturę Sofii miały ścisły związek ze skomplikowaną i napiętą sytuacją polityczną w Bułgarii, o czym informowała Eska. Sama impreza zaplanowana jest w nowoczesnej, otwartej w 2023 roku hali sportowej Arena Burgas. Obiekt ten jest w stanie pomieścić 15 tysięcy fanów podczas wydarzeń muzycznych. Chociaż jest to jedna z najpotężniejszych aren w kraju, to do tej pory nie organizowano tam tak ogromnego przedsięwzięcia telewizyjnego. Nazwiska osób, które poprowadzą przyszłoroczną Eurowizję, pozostają na razie tajemnicą.

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Eurowizja 2027 – kiedy odbędzie się konkurs w Bułgarii?

Zgodnie z ogłoszeniem organizatorów, muzyczne zmagania w ramach 71. Eurowizji zaplanowano na 11, 13 oraz 15 maja 2027 roku. Terminy półfinałowych starć oraz wielkiego finału wyznaczono, biorąc pod uwagę zarówno infrastrukturę i potencjał samego Burgas, jak i kalendarz innych, istotnych wydarzeń o charakterze międzynarodowym, które mają mieć miejsce w pierwszych oraz ostatnich dniach maja.

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Na ten moment swój start zadeklarowało już kilkanaście państw. Chęć powrotu po przerwie trwającej kilka lat zgłosił nadawca z Macedonii Północnej. Ogromnym zaskoczeniem jest z kolei informacja o debiucie Kanady na eurowizyjnej scenie, o czym pisała Eska. Dzięki modyfikacjom w regulaminie członkostwa w Europejskiej Unii Nadawców (EBU), stacja CBC/Radio-Canada zaprezentuje w 2027 roku swojego pierwszego reprezentanta.

Telewizja Polska do tej pory nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie udziału naszych reprezentantów w 71. odsłonie tego muzycznego wydarzenia. Warto przypomnieć, że w Wiedniu barw Polski broniła Alicja Szemplińska z kompozycją „Pray”. W ostatecznym starciu uplasowała się na dwunastej pozycji, co zagwarantowało jej najlepszy rezultat u jurorów dla naszego kraju od 1994 roku.

Na ten moment oficjalny udział w wydarzeniu zadeklarowały: Albania, Austria, Bułgaria, Dania, Finlandia, Grecja, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Rumunia, San Marino, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy.

Znak zapytania wciąż wisi nad powrotem państw, które zrezygnowały z uczestnictwa w poprzednim konkursie ze względu na dopuszczenie do rywalizacji Izraela. W tej grupie znajdują się Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia oraz Hiszpania.