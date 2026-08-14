Pamiętacie rodzinę Nowików? Od premiery „Bulionerów” minęły już ponad dwie dekady

To już 22 lata, odkąd na antenie TVP1 zadebiutował serial, który bawił miliony Polaków. Premiera „Bulionerów” miała miejsce 17 września 2004 roku i od razu podbiła serca widzów. Produkcja opowiadała o perypetiach rodziny Nowików, która dzięki wygranej w loterii producenta bulionów, przeprowadza się ze skromnego mieszkania w bloku do luksusowego apartamentowca. Ich nowe życie to pasmo komicznych sytuacji, w których próbują ukryć swoje pochodzenie przed zamożnymi i wpływowymi sąsiadami. Serial w humorystyczny sposób pokazywał zderzenie dwóch różnych światów, a piosenka tytułowa w wykonaniu zespołu Elektryczne Gitary nucona była w wielu polskich domach.

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Gwiazdy serialu „Bulionerzy”. Kto wcielił się w kultowe postacie?

Siłą napędową serialu była znakomita obsada, która stworzyła galerię niezapomnianych i barwnych postaci. W głównych rolach mogliśmy podziwiać takich aktorów jak:

Piotr Skarga jako Piotr Nowik - głowa rodziny i kontroler biletów, który przed nowymi sąsiadami udawał wziętego finansistę. Mimo wielu wpadek, zawsze starał się zachować zimną krew.

- głowa rodziny i kontroler biletów, który przed nowymi sąsiadami udawał wziętego finansistę. Mimo wielu wpadek, zawsze starał się zachować zimną krew. Lucyna Malec jako Grażyna Nowik - żona Piotra, pracownica salonu mięsnego, która w nowym otoczeniu podawała się za handlarkę dzieł sztuki. Stanowiła opokę rodziny i łagodziła wszelkie spory.

- żona Piotra, pracownica salonu mięsnego, która w nowym otoczeniu podawała się za handlarkę dzieł sztuki. Stanowiła opokę rodziny i łagodziła wszelkie spory. Katarzyna Ankudowicz jako Sylwia Nowik - ambitna córka Nowików, marząca o karierze w świecie PR. Jej znakiem rozpoznawczym było wplatanie angielskich słówek do codziennych rozmów.

- ambitna córka Nowików, marząca o karierze w świecie PR. Jej znakiem rozpoznawczym było wplatanie angielskich słówek do codziennych rozmów. Michał Filipiak jako Aleksander „Olo” Nowik - syn, który początkowo nie przejmował się niczym, a jego główne zajęcia to oglądanie telewizji i spotkania z kolegami. Z czasem próbował swoich sił w różnych pracach.

- syn, który początkowo nie przejmował się niczym, a jego główne zajęcia to oglądanie telewizji i spotkania z kolegami. Z czasem próbował swoich sił w różnych pracach. Marian Opania jako Leon Bystrzycki - teść Piotra, niepałający sympatią do zięcia. Był człowiekiem poprzedniej epoki, który często wspominał, że o włos minął go lot w kosmos.

- teść Piotra, niepałający sympatią do zięcia. Był człowiekiem poprzedniej epoki, który często wspominał, że o włos minął go lot w kosmos. Stanisława Celińska jako Jadwiga Bystrzycka - żona Leona, która zawsze stała po jego stronie i z niechęcią odnosiła się do męża swojej córki.

Aktorzy z „Bulionerów” po latach. Zobacz, jak dziś wyglądają

Od zakończenia emisji serialu w 2008 roku minęło wiele lat. Dla wielu widzów odtwórcy głównych ról na zawsze pozostaną rodziną Nowików z luksusowej rezydencji. Czas jednak nie stoi w miejscu, a aktorzy, których pokochaliśmy, kontynuowali swoje kariery, pojawiając się w dziesiątkach innych filmów i seriali. Ich wygląd naturalnie się zmienił, co może być sporym zaskoczeniem dla fanów produkcji. Jak potoczyły się ich losy i jak bardzo zmienili się przez te wszystkie lata? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, w której prezentujemy niezwykłe metamorfozy gwiazd serialu „Bulionerzy”.