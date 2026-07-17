"Samo życie" przyniosło im ogromną popularność. Tak dziś wyglądają gwiazdy serialowego hitu

Redakcja se.pl
2026-07-17 5:15

Serial "Samo życie" przez lata przyciągał przed ekrany miliony Polaków. Dziś, po ponad dwóch dekadach, niektórzy z jego głównych aktorów są niemal nie do poznania. Zobacz, jak bardzo zmienili się ulubieńcy widzów i kto przeszedł najbardziej zaskakującą metamorfozę.

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To był jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych pierwszej dekady XXI wieku. "Samo życie" zadebiutowało na antenie Polsatu 12 lutego 2002 roku i przez osiem lat przyciągało przed telewizory miliony widzów. Produkcja, której ostatni klaps na planie padł w listopadzie 2010 roku, doczekała się imponującej liczby ponad 1550 odcinków, stając się drugim po „Klanie” polskim serialem, który przekroczył barierę 1000 epizodów. Fabuła koncentrowała się na losach pracowników i przyjaciół fikcyjnego warszawskiego dziennika o tym samym tytule, wplatając w ich codzienne życie miłosne perypetie, zawodowe wyzwania i dramatyczne zwroty akcji.

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Gwiazdorska obsada, która podbiła serca widzów

Przez dziesięć sezonów serialu przewinęła się plejada znanych i lubianych aktorów, dla których role w "Samym życiu" stały się ważnym punktem w karierze. W kluczowe postacie wcielali się między innymi Magdalena Kumorek, a później Aneta Todorczuk-Perchuć jako Agnieszka Dunin, Edyta Olszówka w roli Marii Majewskiej, Przemysław Sadowski jako Kacper Szpunar oraz Monika Krzywkowska, która grała Teresę Jankowską-Szpunar. Widzowie z zapartym tchem śledzili także losy bohaterów granych przez Beatę Kawkę (Dona Leszczyńska), Piotra Polka (Ryszard Majewski), Bartłomieja Świderskiego (Leszek Retman) czy niezapomnianą Stanisławę Celińską w roli Janiny Michalak.

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Od premiery serialu minęły już ponad dwie dekady. To wystarczająco dużo czasu, by gwiazdy produkcji przeszły mniejsze lub większe metamorfozy. Dla wielu z nich role w "Samym życiu" były początkiem wielkiej kariery, inni byli już wtedy uznanymi artystami. Dziś, po latach, niektórzy z nich są niemal nie do poznania. Zmieniły się ich fryzury, styl, a na twarzach widać upływ czasu. Jak bardzo odmienili się od czasów pracy na planie popularnej produkcji Polsatu? Ich niezwykłe przemiany możecie zobaczyć w naszej galerii, która jest sentymentalną podróżą do przeszłości.

Aktorzy Piotr Polk i Edyta Olszówka w scenie z serialu Samo życie. O losach gwiazd produkcji przeczytasz na SE.
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