Pamiętacie jeszcze "Pensjonat pod Różą"? Od premiery minęły już 22 lata

To był jeden z najchętniej oglądanych seriali obyczajowych w Polsce na początku XXI wieku. Emisja "Pensjonatu pod Różą" rozpoczęła się 15 lutego 2004 roku na antenie Polsatu i od razu podbiła serca widzów. Od tamtej pory minęły już ponad dwie dekady, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał historię trzech kobiet z różnych pokoleń - Iwy, Maryli i Dusi - które wspólnie postanowiły prowadzić urokliwy pensjonat.

Fabuła skupiała się nie tylko na codziennym życiu i perypetiach głównych bohaterek, ale także na losach gości, którzy zatrzymywali się "Pod Różą". Każdy odcinek przynosił nową, wzruszającą lub zabawną opowieść, dzięki czemu serial cieszył się niesłabnącą popularnością przez pięć sezonów, aż do finałowego odcinka wyemitowanego w czerwcu 2006 roku.

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Gwiazdorska obsada, która przyciągała przed ekrany. Kto grał w serialu?

Siłą napędową serialu była znakomita obsada, na czele z trzema aktorkami wcielającymi się w główne role. To właśnie one stworzyły niezapomniane kreacje, z którymi utożsamiały się miliony Polek. W rolach głównych wystąpiły:

Magdalena Walach jako Iwona „Iwa” Mroczkiewicz, najmłodsza ze wspólniczek, pełna energii i marzeń,

Marzena Trybała jako Maryla Urbańska, dojrzała i doświadczona kobieta, szukająca w życiu stabilizacji,

Agata Kulesza jako Danuta „Dusia” Adamska, ciepła i empatyczna przyjaciółka, która wniosła do pensjonatu rodzinną atmosferę.

U ich boku pojawili się również między innymi Piotr Pilitowski w roli Ksawerego Krajeńskiego, który z czasem stał się kluczową postacią w życiu Iwy. Przez serial przewinęła się także plejada gościnnych gwiazd, a na ekranie można było zobaczyć takie sławy jak Piotr Adamczyk, Małgorzata Socha, Cezary Żak, Piotr Fronczewski czy Jan Machulski.

Jak dziś wyglądają bohaterowie "Pensjonatu pod Różą"? Zobacz ich niezwykłe metamorfozy

Od czasu zakończenia emisji serialu minęło już 20 lat. To wystarczająco dużo, by aktorzy, których pokochaliśmy w "Pensjonacie pod Różą", przeszli niejedną metamorfozę. Dla wielu z nich rola w tej produkcji była ważnym krokiem w karierze, którą z sukcesem kontynuują do dziś. Czas odcisnął jednak swoje piętno na wyglądzie każdego z nich.

Choć wciąż zachwycają talentem i charyzmą, na przestrzeni lat zmienili fryzury, styl, a na ich twarzach widać upływ czasu. Jak dziś wyglądają Magdalena Walach, Agata Kulesza czy Piotr Pilitowski? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak zmienili się Wasi ulubieni bohaterowie. Niektóre przemiany mogą naprawdę zaskoczyć.