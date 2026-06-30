Doda pręży się w bikini i pozuje w eleganckiej restauracji! Tak dokazuje na wakacjach z ukochaną mamą. Na bogato!

Doda świętuje imieniny mamy

Doda po raz kolejny pokazała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Gwiazda zabrała swoją mamę na słoneczny wyjazd do Hiszpanii, a wspólnymi chwilami chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Zadbała o to, by imieniny mamy były naprawdę wyjątkowe. Jak wynika z relacji zamieszczonych w sieci, dla pani Wandy była to nie tylko okazja do świętowania, ale również pełen emocji wyjazd. Wszystko przez pierwszy lot samolotem.

Witajcie kochani na naszym blogu. Nazywa się Wanda and Doda Adventures. Wyjeżdżamy właśnie do Hiszpanii, pierwszy raz razem samolotem - opowiadała szczęśliwa Doda.

Na opublikowanych nagraniach i zdjęciach nie brakuje szerokich uśmiechów czy pięknych widoków z palmami w tle, ale są też zmysłowe ujęcia w bikini i szykowne w eleganckich wnętrzach popularnej włoskiej restauracji, która mieści się w hiszpańskiej Marbelli. To wyjazd na bogato? Dania w Florentine nie są najtańsze.

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Doda to w bikini, to w eleganckiej sukni. Plaża i restauracja, a wszystko z mamą

Dla Dody wyjazd z mamą to okazja, by przybliżyć jej postać swoim fanom. Urocza, zawsze uśmiechnięta pani Wanda już zdobyła ich serca. Gwiazda pokazuje mamie swój świat - zabrała ją do popularnej restauracji i na plażę, a rodzicielka piosenkarki nawet wskoczyła w bikini. Na instagramowym profilu Doroty nie brakuje nagrań i zdjęć. Widać, że panie świetnie się dogadują i są silnie ze sobą związane. Mamę cieszy wycieczka, a jej córkę radość ukochanej osoby.

Jednak Doda nie byłaby sobą, gdyby przy okazji hiszpańskiego wojażu nie wskoczyła w skąpe wdzianka. Na najnowszym filmiku, który opublikowała w sieci widać, jak pręży się na plaży w kolorowym, dwuczęściowym kostiumie. Doda łapała pozy, a fani wysyłali komplementy.

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Wcześniej mama i córka poszły podbić miasto. W szykownych strojach robiły sobie zdjęcia w restauracji z włoskimi daniami. Piękne wnętrza Florentine stanowiły doskonałe tło. Panie skusiły się też na to, by skosztować włoskiej kuchni. Posiłki prawdopodobnie nie były tanie. Za koktajle trzeba tam zapłacić 20-22 euro, za danie 30-60 euro, a pizza to koszt od 26 do aż 92 euro.

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