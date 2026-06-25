Doda wyjechała z kraju. Miała ważny powód!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-25 17:01

Doda spakowała walizki, wsiadła do samolotu i wyleciała z kraju. Dokąd ją poniosło? Aż do gorącej Hiszpanii. Chociaż temperatury w Polsce rozpieszczają wszystkich kochających upały, Dorota wybrała relaks w innym kraju. Nie wyjechała sama! Zabrała ze sobą ukochaną mamę, a w sieci zamieściła relację z ich pierwszego wspólnego lotu.

Doda na urlopie. Ma przy sobie ukochaną mamę

Nie od dziś wiadomo, że Doda jest bardzo związana z rodzicami. Ciepło mówi i o tacie, i o mamie (zrobiła im nawet pokój "na starość"!), ale to właśnie z tą ostatnią wybrała się na pierwszą wspólną zagraniczną wyprawę. Dla Wandy Rabczewskiej to był samolotowy debiut z córką u boku - było więc sporo stresu, ale i radości. Panie podczas startu trzymały się za dłonie, a mama Dody nie mogła opanować emocji. Gwiazda nagrała uroczą reakcję swojej rodzicielki i wszystko pokazała w sieci.

Zobacz także: Doda w samym staniku, Maryla Rodowicz niczym różowy ptak. Gwiazdy dały popis na koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską

Na wideo widać mamę i córkę, które najpierw wychodzą z auta i pełne ekscytacji idą na lotnisko z walizkami. Później Doda razem z panią Wandą przeżywała start samolotu. Mama gwiazdy trochę się bała, ale po jakimś czasie przywykła do lotu i nawet zjadła co nieco.

Witajcie kochani na naszym blogu. Nazywa się Wanda and Doda Adventures. Wyjeżdżamy właśnie do Hiszpanii, pierwszy raz razem samolotem - opowiadała szczęśliwa Doda.

Widać było, że wojaż z mamą bardzo ją cieszy.

Zobacz także: Pokazali Dodę bez makijażu. "Wzięli mnie z zaskoczenia"

Co to za okazja?

Wycieczka do Hiszpanii nie odbyła się bez powodu. Doda miała ważny cel - świętowanie imienin mamy!

Imieninowy wyjazd mamy - napisała w sieci.

Wanda obchodzi swoje święto 23 czerwca. Panie poleciały celebrować je w swoim własnym towarzystkwie, z piękną pogodą i wspaniałymi krajobrazami w tle. Doda jest wielką fanką Hiszpanii i podróżowała do tego kraju już wcześniej w tym roku. Co prawda wytykano jej wówczas, że jako osoba, która ma za sobą walkę z czerniakiem, powinna unikać słońca, ale Doda sama wie, co dla niej najlepsze.

Pieknego odpoczynku dziewczyny - życzyła im Anna Korcz.

Internauci dodali, doceniając wspaniałą więź łączącą Dorotę z mamą:

"Cudowna relacja z mamą, kocham was oglądać razem", "Mama ma świetne poczucie humoru", "Ale jesteście fajne, naturalne, prawdziwe. Mamusia jak się cieszy, jaka szczęśliwa, aż miło patrzeć na tak cudowną relację z rodzicami".

Zobacz także: Doda wprost o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego wobec Ukrainy. Jej wypowiedź wywołała burzę

Zobacz więcej zdjęć. Doda w Opolu wyskoczyła w koronkowej bieliźnie, internauci rzucili się do komentowania. Było o co robić burzę?

Doda została okradziona. Bliska osoba zabrała jej setki tysięcy złotych
Doda
Galeria zdjęć 34
Dokończ piosenki Dody i sprawdź czy jesteś mistrzem
Pytanie 1 z 10
Nie daj się: "Nie daj się! Ludzie niech swoje myślą. Nie daj się..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Doda (Dorota Rabczewska)
DODA
WAKACJE GWIAZD
DOROTA RABCZEWSKA