Doda wyjechała z kraju. Miała ważny powód!

Doda na urlopie. Ma przy sobie ukochaną mamę

Nie od dziś wiadomo, że Doda jest bardzo związana z rodzicami. Ciepło mówi i o tacie, i o mamie (zrobiła im nawet pokój "na starość"!), ale to właśnie z tą ostatnią wybrała się na pierwszą wspólną zagraniczną wyprawę. Dla Wandy Rabczewskiej to był samolotowy debiut z córką u boku - było więc sporo stresu, ale i radości. Panie podczas startu trzymały się za dłonie, a mama Dody nie mogła opanować emocji. Gwiazda nagrała uroczą reakcję swojej rodzicielki i wszystko pokazała w sieci.

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Na wideo widać mamę i córkę, które najpierw wychodzą z auta i pełne ekscytacji idą na lotnisko z walizkami. Później Doda razem z panią Wandą przeżywała start samolotu. Mama gwiazdy trochę się bała, ale po jakimś czasie przywykła do lotu i nawet zjadła co nieco.

Witajcie kochani na naszym blogu. Nazywa się Wanda and Doda Adventures. Wyjeżdżamy właśnie do Hiszpanii, pierwszy raz razem samolotem - opowiadała szczęśliwa Doda.

Widać było, że wojaż z mamą bardzo ją cieszy.

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Co to za okazja?

Wycieczka do Hiszpanii nie odbyła się bez powodu. Doda miała ważny cel - świętowanie imienin mamy!

Imieninowy wyjazd mamy - napisała w sieci.

Wanda obchodzi swoje święto 23 czerwca. Panie poleciały celebrować je w swoim własnym towarzystkwie, z piękną pogodą i wspaniałymi krajobrazami w tle. Doda jest wielką fanką Hiszpanii i podróżowała do tego kraju już wcześniej w tym roku. Co prawda wytykano jej wówczas, że jako osoba, która ma za sobą walkę z czerniakiem, powinna unikać słońca, ale Doda sama wie, co dla niej najlepsze.

Pieknego odpoczynku dziewczyny - życzyła im Anna Korcz.

Internauci dodali, doceniając wspaniałą więź łączącą Dorotę z mamą:

"Cudowna relacja z mamą, kocham was oglądać razem", "Mama ma świetne poczucie humoru", "Ale jesteście fajne, naturalne, prawdziwe. Mamusia jak się cieszy, jaka szczęśliwa, aż miło patrzeć na tak cudowną relację z rodzicami".

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