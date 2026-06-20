Pokazali Dodę bez makijażu. "Wzięli mnie z zaskoczenia" [ZDJĘCIA]

Nadeszło lato, czas zatem na Lato z Radiem i Telewizją Polską, czyli kultowy cykl koncertów, podczas którego przez najbliższe tygodnie największe gwiazdy polskiej estrady będą objeżdżać cały kraj i grać koncerty. Pierwszego dnia na scenie w Bielsku-Białej wystąpi m.in. Doda, która zaprezentuje swój nowy singiel.

Doda bez makijażu w TVP

Z okazji startu Lata z Radiem i Telewizją Polską w TVP wyemitowano dziś specjalny materiał poświęcony koncertom i festiwalowi. Wśród przebitek znalazły się ujęcia wywiadu z Dodą, którego wokalistka udzieliła w wersji 100% natural - bez grama makijażu. Celebrytka skomentowała to w mediach społecznościowych słowami:

Tak, jestem bez makijażu w telewizji. Wzięli mnie z zaskoczenia na próbie - napisała na Instagramie.

Autor: Doda/ Instagram

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Doda na scenie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Kto jeszcze wystąpi pierwszego dnia?

Lato z Radiem i Telewizją Polską rusza 20 czerwca, a koncerty będzie można oglądać od godziny 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki i w TVP VOD. W Bielsku-Białej zagrają: Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Doda, Izabela Trojanowska, Kaeyra, Filip Lato, zespół Big Day, Tabu, Formacja Nieżywych Schabuff, Dominik Czuż, Psio Crew oraz Sonia Maselik. Koncert poprowadzą: Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka, Roman Czejarek, Filip Antonowicz.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską - kiedy koniec trasy?

Lato z Radiem i Telewizją Polską potrwa od 20 czerwca do 5 września. W te wakacje gwiazdy polskiej sceny muzycznej odwiedzą łącznie 12 miast, w tym m.in. Radom, Zakopane, Tarnów i Ełk. Dokładna rozpiska koncertów prezentuje się następująco:

20.06 – Bielsko-Biała

27.06 – Radom

04.07 – Zakopane

11.07 – Ełk

18.07 – Chełm

25.07 – Grudziądz

01.08 – Poddębice

08.08 – Lublin

15.08 – Mrozy

22.08 – Tarnów

29.08 – Gołdap

05.09 – Białe Błota

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