Pokazali Dodę bez makijażu. "Wzięli mnie z zaskoczenia" [ZDJĘCIA]

Kasia Kowalska
2026-06-20 18:03

Już dziś rusza Lato z Radiem i Telewizją Polską. 20 czerwca w Bielsko-Białej odbędą się pierwszej koncerty, a na scenie zagrają m.in. Doda i Maryla Rodowicz. Pierwsza z wokalistek pojawiła się w telewizyjnym nagraniu zza kulis w wersji saute. Tuż po emisji Doda skomentowała zajście na Instagramie.

Piosenkarka Doda bez makijażu w brązowym topie sportowym i czapce z daszkiem, z włosami zaplecionymi w warkocz, z zaskoczoną miną, co wywołało poruszenie w mediach. Więcej o tym, jak gwiazda skomentowała swoje nagranie bez makijażu, przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Doda/ Instagram

Nadeszło lato, czas zatem na Lato z Radiem i Telewizją Polską, czyli kultowy cykl koncertów, podczas którego przez najbliższe tygodnie największe gwiazdy polskiej estrady będą objeżdżać cały kraj i grać koncerty. Pierwszego dnia na scenie w Bielsku-Białej wystąpi m.in. Doda, która zaprezentuje swój nowy singiel.

Doda bez makijażu w TVP

Z okazji startu Lata z Radiem i Telewizją Polską w TVP wyemitowano dziś specjalny materiał poświęcony koncertom i festiwalowi. Wśród przebitek znalazły się ujęcia wywiadu z Dodą, którego wokalistka udzieliła w wersji 100% natural - bez grama makijażu. Celebrytka skomentowała to w mediach społecznościowych słowami:

Tak, jestem bez makijażu w telewizji. Wzięli mnie z zaskoczenia na próbie - napisała na Instagramie.

Doda bez makijażu w TVP
Autor: Doda/ Instagram

PRZECZYTAJ TEŻ: Anna Lewandowska skradła show na pokazie Dolce&Gabbana. Prześwitująca suknia za ponad 20 tys. złotych! - ZDJĘCIA

Doda na scenie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Kto jeszcze wystąpi pierwszego dnia?

Lato z Radiem i Telewizją Polską rusza 20 czerwca, a koncerty będzie można oglądać od godziny 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki i w TVP VOD. W Bielsku-Białej zagrają: Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Doda, Izabela Trojanowska, Kaeyra, Filip Lato, zespół Big Day, Tabu, Formacja Nieżywych Schabuff, Dominik Czuż, Psio Crew oraz Sonia Maselik. Koncert poprowadzą: Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka, Roman Czejarek, Filip Antonowicz.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdy młodnieją z wiekiem! Rozenek, Młynarska, Jeżowska, Doda dziś i 10 lat temu

Lato z Radiem i Telewizją Polską - kiedy koniec trasy?

Lato z Radiem i Telewizją Polską potrwa od 20 czerwca do 5 września. W te wakacje gwiazdy polskiej sceny muzycznej odwiedzą łącznie 12 miast, w tym m.in. Radom, Zakopane, Tarnów i Ełk. Dokładna rozpiska koncertów prezentuje się następująco:

  • 20.06 – Bielsko-Biała
  • 27.06 – Radom
  • 04.07 – Zakopane
  • 11.07 – Ełk
  • 18.07 – Chełm
  • 25.07 – Grudziądz
  • 01.08 – Poddębice
  • 08.08 – Lublin
  • 15.08 – Mrozy
  • 22.08 – Tarnów
  • 29.08 – Gołdap
  • 05.09 – Białe Błota
Michał Szpak
Galeria zdjęć 23
Tego jeszcze nie było! Doda z mamą stworzą telewizyjny duet?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LATO Z RADIEM I TELEWIZJĄ POLSKĄ
DODA