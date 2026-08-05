Mało kto wiedział o rodzinnych przeżyciach Andrzeja Morozowskiego. Jego syn walczył o życie

Andrzej Morozowski przeżył koszmar po narodzinach syna. Wspominał to ze łzami w oczach

Andrzej Morozowski przez ponad 25 lat był związany z Agatą Nowakowską. Jego żona pracowała wcześniej jako dziennikarka, a później pełniła funkcję rzeczniczki prasowej sieci popularnej drogerii. Poznali się jeszcze w czasach pracy w Sejmie i wspólnie wychowali jedynego syna, Jana. Choć prezenter bardzo rzadko mówił publicznie o najbliższych, w kilku wywiadach opowiedział o trudnych chwilach, które na zawsze zmieniły życie całej rodziny.

Zobacz też: Andrzej Morozowski nie żyje. Tak gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza

Tak wychowywał syna Andrzej Morozowski. Nie zawsze było między nimi zgodnie

Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był początek życia ich syna. Jan przyszedł na świat z poważnymi problemami zdrowotnymi i przez długie miesiące przebywał w Centrum Zdrowia Dziecka. Morozowski wielokrotnie przyznawał, że dla niego i jego żony był to niezwykle bolesny okres.

Dziennikarz wspominał, że warunki panujące w szpitalu były dla nich ogromnym zaskoczeniem. To właśnie wtedy dostrzegł, jak ważną rolę odgrywa sprzęt medyczny przekazywany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trudne doświadczenia sprawiły również, że wraz z żoną z większym zaangażowaniem zaczęli wspierać inicjatywy charytatywne.

Z biegiem lat Jan dorósł, a Andrzej Morozowski od czasu do czasu opowiadał o relacji z synem. Nie ukrywał, że w sprawach politycznych często mieli odmienne zdanie. W rozmowie z Tomaszem Sekielskim przyznał, że jego syn prezentuje bardziej narodowe spojrzenie na świat i z dużym entuzjazmem mówi o Polsce oraz jej miejscu na arenie międzynarodowej.

Prezenter zaznaczał jednak, że nie oznacza to bezwarunkowego poparcia dla konkretnej partii politycznej. Podkreślał, że poglądy Jana są bardziej złożone, a niektóre idee trafiają do niego głównie za sprawą treści, z którymi spotyka się w internecie. Jednocześnie z charakterystycznym dla siebie humorem dodawał, że cały czas "pracuje nad młodym człowiekiem", czym rozbawił wielu słuchaczy.

Mimo różnic światopoglądowych Morozowski nigdy nie dawał do zrozumienia, że wpływały one na relacje rodzinne. Wręcz przeciwnie - z sympatią opowiadał o synu i nie bał się żartować także z samego siebie.

W jednym z wywiadów przyznał, że od lat zmaga się z dysleksją. Opowiedział zabawną historię, kiedy poprosił Jana o pomoc z poprawną pisownią jednego ze słów. Reakcja syna była natychmiastowa i pełna młodzieńczej pewności siebie. Jak wspominał dziennikarz, usłyszał pytanie, czy naprawdę nie zna tak prostych zasad. Po latach opowiadał tę anegdotę z uśmiechem i dużym dystansem do siebie.

Zobacz też: Niewielu wiedziało, że Andrzej Morozowski zagrał w hitowym filmie i serialu! Zmarł w wieku 69 lat

Zobacz naszą galerię: Mało kto wiedział o rodzinnych przeżyciach Andrzeja Morozowskiego. Jego syn walczył o życie

6

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE