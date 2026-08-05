Serowska nie planowała ślubu z Hakielem, a jednak go weźmie? Zabrała głos, gdy fani dostrzegli ten szczegół

Od momentu, gdy ich związek ujrzał światło dzienne, Dominika Serowska i Marcin Hakiel niezmiennie budzą ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Para, która szybko stała się symbolem odnalezionego szczęścia i zaczęcia życia na nowo, nie jest jednak małżeństwem, choć właśnie spodziewa się drugiego dziecka. Serowska wielokrotnie podkreślała, że nie odczuwa presji związanej ze ślubem, a stereotypowe polskie wesela zdecydowanie nie odpowiadają jej gustowi. Teraz jednak wygląda na to, że formalizacji związku możemy się spodziewać...

Dominika Serowska i Marcin Hakiel wkrótce znowu zostaną rodzicami

Rodzice małego Romea ogłosili niedawno, że spodziewają się drugiego dziecka. Dominika Serowska nie ukrywa, że była zaskoczona, ale także ogromnie cieszy się na powitanie kolejnej małej pociechy. Przygotowania do otwarcia kolejnego etapu we wspólnym życiu trwają. Przyszła mama drugiego dziecka zdradziła "Super Expressowi", że wraz z ukochanym wybrała już nietuzinkowe imię dla malucha. Jak najwięcej szczegółów, w tym płeć dziecka, chcą jednak zostawić dla siebie.

Głośno zrobiło się też o ich ostatniej wizycie w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie Marcin Hakiel wywołał niemałe kontrowersje m.in. swoją wypowiedzią o singlach i bezdzietnych właścicielach psów. Dla wielu osób kluczowe pozostaje jednak jedno pytanie: czy odbędzie się ślub? Status związku Serowskiej i Hakiela stale budzi wielkie zainteresowanie.

Ślubu mogłoby nie być. Jeśli się odbędzie, to gdzie?

Jeszcze niedawno Dominika Serowska ponownie zapewniła w mediach, że nie zależy jej pilnie na sformalizowaniu związku z partnerem. Choć ten temat często żartobliwie pojawia się w ich domu, to spodziewająca się drugiego dziecka kobieta wprost powiedziała, że ślubu może nie być w ogóle. Wiele osób zastanawia się, czy w razie decyzji o jego zawarciu Serowska i Hakiel pobraliby się w kościele. Odpowiedź jest w tej kwestii jasna: najpewniej nie.

U schyłku lata 2008 roku tancerz wziął ślub kościelny ze swoją byłą żoną, Katarzyną Cichopek, podczas przepięknej ceremonii w Zakopanem. Z punktu widzenia Kościoła Katolickiego dalej są oni małżeństwem przed Bogiem i z tego względu rozwiedziony Marcin Hakiel nie mógłby poślubić przed ołtarzem obecnej ukochanej. Ona sama jednak nie byłaby tym raczej zainteresowana. W kilku wywiadach Dominika Serowska powiedziała, że nie jest przywiązana do żadnego wyznania i gdyby decyzja zależała wyłącznie od niej - nie ochrzciłaby swoich dzieci. Byłaby jednak skłonna się na to zgodzić, gdyby szczególnie mocno zależało na tym partnerowi.

"Mam swój rozum, czyli nie idę za tłumem, bo wszyscy tak robią, więc ja też tak zrobię, bo tak trzeba. W moim słowniku raczej nie ma słowa "trzeba", czy "muszę", więc nic nie muszę. Jeżeli mój syn będzie starszy i powie: mamo, ja chcę, tak, mam taką potrzebę i tak dalej, to nie jest tak, że powiem: nie, dziecko, absolutnie. [...] Uważam, że do takiego sakramentu, jakim jest chrzest czy komunia, powinna móc podejść osoba, która jest świadoma tego, co się dzieje. Robienie tego wbrew jego woli jest w moim mniemaniu niesmaczne. Ja wiem, że tak się robiło przez lata i każdy z nas przechodził przez te sakramenty, bo tak trzeba było. Ale ja chciałabym, żeby mój syn sam podjął taką decyzję" - mówiła w sierpniu 2025 roku w rozmowie z serwisem "Jastrząb Post".

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Serowska dementuje, że już jest żoną tancerza. Dopiero szykuje się do bycia "panią Hakiel"

Jako że temat potencjalnego małżeństwa Serowskiej i Hakiela powraca jak bumerang, nic dziwnego, że powrócił również po zamieszczeniu przez ciężarną partnerkę tancerza reklamy torebki, na której pojawił się pewien szczegół. Na nagraniu opublikowanym na instagramowej relacji Serowskiej obserwatorzy zauważyli, że na gadżecie widnieją słabo widoczne inicjały DSH. Szybko skojarzono to z "Dominiką Serowską-Hakiel" i rozpoczęła się dyskusja nad ukrywaniem przez parę faktu wzięcia "cichego ślubu".

Z samą zainteresowaną skontaktował się serwis "Pudelek" i dowiedział się, że żadnej ceremonii nie było. Padły jednak zaskakujące słowa: Dominika Serowska przyznała, że przygotowuje się do roli żony. Czy to oznacza, że faktycznie para niedługo stanie na ślubnym kobiercu? Czas pokaże! Jak na razie z pewnością priorytetem jest ciąża i powitanie na świecie kolejnego potomka lub potomkini.

"Jak weźmiemy ślub, z pewnością będzie dało się to zauważyć, bez żadnych domysłów, a ja jak na razie przygotowuję się do roli żony - Pani Hakiel" - przekazała Dominika Serowska.

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