Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem. Znamy datę i tematy rozmów

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Kiedy Zełenski spotka się z Trumpem w Nowym Jorku?
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, a termin tego wydarzenia został już ujawniony. Z informacji przekazanych w poniedziałek przez portal Ukraińska Prawda, opartych na źródłach zbliżonych do prezydenta wynika, że wizyta Zełenskiego w USA ma rozpocząć się już dziś, w poniedziałkowy wieczór. Jak dotąd oficjalna agenda rozmów nie została opublikowana.
Miejscem spotkania będzie Nowy Jork, gdzie odbędzie się 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Debata, skupiająca światowych liderów, startuje w najbliższy wtorek, 22 września.
Systemy Patriot dla Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne w agendzie
Jak podają ukraińskie serwisy, prezydent Zełenski planuje poruszyć z Donaldem Trumpem kwestie poruszane w niedawnych rozmowach z wysłannikami USA: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Głównym tematem ma być oczywiście wojna na Ukrainie i możliwości zakończenia konfliktu. Poruszona też zostanie kwestia bezpieczeństwa energetycznego.
Podczas spotkania poruszona zostanie sprawa pomocy dla Kijowa w nadchodzących miesiącach zimowych. Władze ukraińskie starają się o pozyskanie nowych zestawów obrony przeciwlotniczej, w tym zwłaszcza o uruchomienie produkcji rakiet do systemów Patriot na swoim terytorium.
Należy wspomnieć, że obaj przywódcy odbyli już rozmowę telefoniczną w niedzielę, podczas której ustalono szczegóły dotyczące spotkania w Nowym Jorku.
Przewiduje się, że jednym z najbardziej drażliwych aspektów dyskusji mogą stać się ukraińskie operacje wymierzone w rosyjską infrastrukturę naftową. Dziennik „Financial Times” donosi, że Donald Trump podczas niedzielnej rozmowy nawoływał Zełenskiego do zaniechania tego typu działań. W odpowiedzi strona ukraińska argumentuje, że jakiekolwiek porozumienie o zaprzestaniu ataków na cele energetyczne musi być obustronne i w równym stopniu zobowiązywać Rosję.