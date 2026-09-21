Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem. Znamy datę i tematy rozmów

Kiedy Zełenski spotka się z Trumpem w Nowym Jorku?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, a termin tego wydarzenia został już ujawniony. Z informacji przekazanych w poniedziałek przez portal Ukraińska Prawda, opartych na źródłach zbliżonych do prezydenta wynika, że wizyta Zełenskiego w USA ma rozpocząć się już dziś, w poniedziałkowy wieczór. Jak dotąd oficjalna agenda rozmów nie została opublikowana.

Miejscem spotkania będzie Nowy Jork, gdzie odbędzie się 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Debata, skupiająca światowych liderów, startuje w najbliższy wtorek, 22 września.

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Systemy Patriot dla Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne w agendzie

Jak podają ukraińskie serwisy, prezydent Zełenski planuje poruszyć z Donaldem Trumpem kwestie poruszane w niedawnych rozmowach z wysłannikami USA: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Głównym tematem ma być oczywiście wojna na Ukrainie i możliwości zakończenia konfliktu. Poruszona też zostanie kwestia bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas spotkania poruszona zostanie sprawa pomocy dla Kijowa w nadchodzących miesiącach zimowych. Władze ukraińskie starają się o pozyskanie nowych zestawów obrony przeciwlotniczej, w tym zwłaszcza o uruchomienie produkcji rakiet do systemów Patriot na swoim terytorium.

Należy wspomnieć, że obaj przywódcy odbyli już rozmowę telefoniczną w niedzielę, podczas której ustalono szczegóły dotyczące spotkania w Nowym Jorku.

Przewiduje się, że jednym z najbardziej drażliwych aspektów dyskusji mogą stać się ukraińskie operacje wymierzone w rosyjską infrastrukturę naftową. Dziennik „Financial Times” donosi, że Donald Trump podczas niedzielnej rozmowy nawoływał Zełenskiego do zaniechania tego typu działań. W odpowiedzi strona ukraińska argumentuje, że jakiekolwiek porozumienie o zaprzestaniu ataków na cele energetyczne musi być obustronne i w równym stopniu zobowiązywać Rosję.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026