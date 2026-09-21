Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem. Znamy datę i tematy rozmów

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 16:40

We wtorek, 22 września, Wołodymyr Zełenski zobaczy się z Donaldem Trumpem. Do spotkania dojdzie w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głównymi tematami dyskusji mają być plany zakończenia wojny na Ukrainie, a także kwestie wsparcia dla Kijowa w postaci dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej, a także bezpieczeństwo energetyczne.

Donald Trump w garniturze stoi na tle tłumu. O jego spotkaniu z Zełenskim przeczytasz na SE.
Autor: Wikimedia Commons, Gage Skidmore, CC--/ CC BY-SA 2.0

Kiedy Zełenski spotka się z Trumpem w Nowym Jorku?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, a termin tego wydarzenia został już ujawniony. Z informacji przekazanych w poniedziałek przez portal Ukraińska Prawda, opartych na źródłach zbliżonych do prezydenta wynika, że wizyta Zełenskiego w USA ma rozpocząć się już dziś, w poniedziałkowy wieczór. Jak dotąd oficjalna agenda rozmów nie została opublikowana.

Miejscem spotkania będzie Nowy Jork, gdzie odbędzie się 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Debata, skupiająca światowych liderów, startuje w najbliższy wtorek, 22 września. 

Sonda
Czy Polsce grozi rosyjska inwazja?

Systemy Patriot dla Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne w agendzie

Jak podają ukraińskie serwisy, prezydent Zełenski planuje poruszyć z Donaldem Trumpem kwestie poruszane w niedawnych rozmowach z wysłannikami USA: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Głównym tematem ma być oczywiście wojna na Ukrainie i możliwości zakończenia konfliktu. Poruszona też zostanie kwestia bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas spotkania poruszona zostanie sprawa pomocy dla Kijowa w nadchodzących miesiącach zimowych. Władze ukraińskie starają się o pozyskanie nowych zestawów obrony przeciwlotniczej, w tym zwłaszcza o uruchomienie produkcji rakiet do systemów Patriot na swoim terytorium.

Należy wspomnieć, że obaj przywódcy odbyli już rozmowę telefoniczną w niedzielę, podczas której ustalono szczegóły dotyczące spotkania w Nowym Jorku. 

Przewiduje się, że jednym z najbardziej drażliwych aspektów dyskusji mogą stać się ukraińskie operacje wymierzone w rosyjską infrastrukturę naftową. Dziennik „Financial Times” donosi, że Donald Trump podczas niedzielnej rozmowy nawoływał Zełenskiego do zaniechania tego typu działań. W odpowiedzi strona ukraińska argumentuje, że jakiekolwiek porozumienie o zaprzestaniu ataków na cele energetyczne musi być obustronne i w równym stopniu zobowiązywać Rosję.

PROF. DUDEK: ZEŁENSKI NIE JEST DOBRYM PREZYDENTEM DLA INTERESÓW POLSKI!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki