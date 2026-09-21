Tak w PRL-u postępowano z hortensjami jesienią. Kopczyk niczym cieplutka kołderka dla Twoich roślin. Dzięki temu hortensje za rok będą mieć dwa razy więcej kwiatów

Zimowanie hortensji ogrodowej jest kluczowe dla jej przetrwania i obfitego kwitnienia, jednak nie wszystkie odmiany wymagają takiej samej ochrony.

Pamiętaj, że zarówno zbyt wczesne, jak i zbyt późne okrycie może zaszkodzić roślinie, dlatego precyzyjne określenie momentu jest absolutnie niezbędne.

Odkryj sprawdzone metody zabezpieczania hortensji agrowłókniną i kopczykowaniem, a także dowiedz się, kiedy i jak prawidłowo ją odsłonić, by uniknąć uszkodzeń.

Zimowanie hortensji ogrodowej

Zimowanie hortensji to jeden z najważniejszych kroków pielęgnacyjnych do wykonania jesienią. Nie wszystkie odmiany hortensji trzeba okrywać dlatego też warto sprawdzić, czy te, które masz w ogrodzie te wymagają. Wśród najpopularniejszych odmian wymagających specjalnego okrycia przed zimą jest między innymi hortensja ogrodowa. Jest ona podatna na zmiany temperatur oraz źle znosi silne wiatry. Bez odpowiedniego okrycia może zmarznąć i wiosną nie wypuści nowych pędów.

Skuteczne zimowanie to nie tylko samo okrycie, ale także odpowiednie przygotowanie rośliny przed nadejściem mrozów. Pamiętaj, aby od sierpnia zaprzestać nawożenia hortensji nawozami azotowymi, które pobudzają wzrost pędów i zmniejszają ich mrozoodporność. Zamiast tego, możesz zastosować jesienny nawóz potasowo-fosforowy, który wzmocni tkanki rośliny. Przed nadejściem pierwszych przymrozków, obficie podlej hortensję – dobrze nawodniona gleba lepiej magazynuje ciepło i chroni korzenie przed przemarzaniem.

Moment okrycia ma kluczowe znaczenie, jeśli zrobisz to za wcześnie, roślina może zostać „oszukana” i wznowić wegetację, co czyni ją bardziej wrażliwą na późniejsze mrozy. Zwykle okrywanie rozpoczyna się pod koniec listopada lub na początku grudnia, gdy gleba przemarza na głębokość 3-4 cm. W praktyce oznacza to, że trzeba obserwować pogodę: gdy pierwsze przymrozki są już trwałe, to znak, że można działać. Unikaj okrywania przy dodatnich temperaturach - to może pobudzić pędy do wzrostu, a przy kolejnym spadku temperatury roślina ucierpi.

Okrywanie hortensji skupia się wokół dwóch zabiegów. Pierwszy z nich do przykrycie pędów oraz łodyg. Najlepiej stworzyć okrycie z agrowłókniny wokół krzewu. Materiał powinien szczelnie okrywać roślinę, ale nie może być za mocno związany. Całość powinna być stabilna, aby nie zepsuć się w czasie opadów czy wiatru. Agrowłóknina to świetny materiał na okrywanie roślin. Szczelnie zabezpiecza przed niskimi temperaturami oraz wiatrami, a przy tym przepuszcza powietrze oraz promienie słoneczne. Hortensje najlepiej jest okrywać w listopadzie, gdy coraz częściej temperatura przy ziemi spada poniżej zera stopni Celsjusza. Wiosną powinno zdejmować się okrycia, gdy miną ostatnie przymrozki, czyli w okolicach kwietnia.

Jak okrywać hortensje – materiały i technika

Agrowłóknina to dobry materiał ochronny, który przepuszcza powietrze i wilgoć, chroni przed wiatrem i mrozem. Zwiąż delikatnie pędy, by nie połamać. Owiń krzew w kilka warstw włókniny, U dołu dokładaj warstwę ziemi, by ograniczyć podwiewanie.

Kopczykowanie (kopczyki z kory, torfu, ziemi ogrodowej) wokół pnia o wysokości około 20–30 cm, wspiera izolację korzeni i dolnych części pędów. Warstwę ściółki (np. kora, sucha słoma) można ułożyć na kopczyku. Po wiosennym odsłonięciu kopczyk ten może pełnić funkcję ściółki do utrzymania wilgotności i ograniczenia chwastów.

Odkrywanie wiosną – kiedy i jak?

Zdjęcie osłon to równie ważny etap, co ich założenie. Zbyt wczesne odsłonięcie wciąż może narazić młode pąki na przymrozki. Rozpocznij stopniowe odkrywanie gdy temperatura nocą jest stale powyżej 0 °C, a prognozy nie przewidują silnych przymrozków - najczęściej pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Proces odkrywania prowadzimy etapami:

Najpierw odginaj warstwy włókniny na słoneczne dni i pozwól roślinie „oddychać”,

Dopiero gdy ryzyko mrozu minie, usuń okrycie całkowicie.

Gdy pąki liści lub pąki kwiatowe zaczynają pękać, to znak, że okrycie już niepotrzebne.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie