Trzy proste kroki, dzięki którym Twoje hortensje będą kwitły nawet do listopada. Azjatycki ogrodnik mówi o odpadkach z kuchni, które wzmocnią kwiaty, aby nie spadały

Choć hortensje zdobią ogrody do jesieni, prosty, ale strategiczny zabieg może sprawić, że będą kwitły spektakularnie nawet do listopada.

Kluczem do przedłużenia kwitnienia jest nie tylko odpowiednie nawadnianie, ale przede wszystkim zmiana nawożenia na bogate w potas i fosfor, rezygnując z azotu.

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Jak wydłużyć kwitnienie hortensji? Ten prosty zabieg sprawi, że krzewy będą kwitły dłużej

Hortensje nazywane są królowymi polskich ogrodów. Krzewy te spotkać można dosłownie wszędzie. Rosną zarówno w ogrodach, jak i na miejskich rabatach. Naturalnie pochodzą z Azji i to tam jest och ojczyzna. W japońskich ogrodach można znaleźć gigantyczne rabaty, które zachwycają wszystkich miłośników kwiatów. W Polsce hortensje kwitną od połowy wiosny aż do wczesnej jesieni. To właśnie w tym okresie trwa szczyt sezonu. W zależności od pogody, hortensje przekwitają pod koniec września lub na początku października. Można jedna nieznaczenie wydłużyć okres kwitnienia i sprawić, że hortensje będą pokryte kwiatami nawet do listopada. Jak to zrobić?

Zasada 1 - podlewanie

Hortensje nie są wymagające w pielęgnacji ale potrzebują kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim hortensje potrzebują regularnego i obfitego podlewania. Jeżeli hortensje latem zaczną usychać lub będą miała spore przestoje w dostępie do wody w wyniku suszy to ich kwitnienie będzie mniejsze i krótsze. Pamiętaj zatem, aby hortensje zawsze regularnie podlewać. Najlepiej jest dostarczać im jednorazowo dużą ilość wody. W okresach suszy należy je podlewać codziennie. Jesienią nie należy rezygnować z podlewania. Hortensjom dostarczamy wodę aż do późnej jesieni.

Unikaj płytkiego i częstego zraszania, które zachęca korzenie do płytkiego wzrostu i nie zapewnia wystarczającej wilgoci w głębszych warstwach gleby. Zamiast tego, podlewaj rzadziej, ale obficie, pozwalając wodzie dotrzeć głęboko.

Aby dodatkowo zachęcić hortensje do tworzenia nowych pąków kwiatowych i wydłużyć ich kwitnienie, pamiętaj o regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów. Ten prosty zabieg sygnalizuje roślinie, że jej misja wydania nasion nie została jeszcze zakończona, co stymuluje ją do wytwarzania kolejnych kwiatów. Pamiętaj, aby ścinać kwiatostany tuż nad pierwszym zdrowym liściem lub pąkiem, uważając na pąki, które u niektórych odmian formują się już na przyszły rok.

Zasada 2 - nawożenie

Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym na przedłużenie kwitnienia hortensji jest nawożenia. Wraz z początkiem września nie zamiera stosowanie nawozów. Zmienia się jedynie ich skład. Pod koniec lata zaprzestajemy nawożenia hortensji odżywkami bogatymi w azot. Pierwiastek ten wydłuża okres wegetacji oraz odpowiada za porost nowych liści. Jesienią nie jest ona zalecany ponieważ może zaburzać on naturalne procesy krzewów dotyczące przygotowań do zimy. O wiele lepszym pomysłem na jesienne nawożenie hortensji są odżywki na bazie potasu oraz fosforu. Wśród domowych odżywek o tej porze królują skórki po banach. Zwierają one duże ilości potasu oraz fosforu i świetnie wzmacniają oraz przedłużają okres kwitnienia hortensji. Wystarczy zmiksować skórki po bananach, dodać wody i tak przygotowana mieszanka podlewać hortensje. Innym sposobem jest po prostu zakopanie skórek po bananach wokół hortensji. Rozkładając się będą one dostarczały cennych substancji odżywczych bezpośrednio do gleby. Skórki po bananach to przede wszystkim bogactwo fosforu. To kluczowy składnik w procesach wzrostu oraz kwitnienia. Poprawa on odporność rośliny i stymuluje ją do większych plonów. Skórki po bananach dodatkowo dobrze spulchniają glebę i poprawiają jej wilgotność.

Zasada 3 - podłoże

Trzecim zabiegiem wydłużającym okres kwitnienia hortensji jest kwasowość podłoża. Hortensje najlepiej rosną w lekko kwaśnej glebie o pH od 5,5 do 6,5. Zdarza się że stosowanie nawozów i odżywek może zobojętniać podłoże. Warto zatem regularnie sprawdzać pH podłoża. Możesz zrobić to za pomocą pasków wskaźnikowych. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem są paski lakmusowe lub specjalne paski wskaźnikowe dostępne w sklepach ogrodniczych. Wystarczy pobrać próbkę gleby, zmieszać ją z wodą destylowaną i zanurzyć pasek, a następnie porównać kolor ze skalą. Bardziej precyzyjne wyniki uzyskasz, używając elektronicznego kwasomierza lub zestawu do badania pH gleby, który często zawiera płyny testowe i probówki. Jeżeli pH będzie zbyt obojętnie warto zastosować nawozy zakwaszające na bazie igliwia.

W glebie bardziej kwaśnej (niskie pH) hortensje te absorbują więcej aluminium, co sprawia, że ich kwiaty stają się intensywnie niebieskie. W glebie zasadowej (wysokie pH) aluminium jest mniej dostępne, co prowadzi do różowych kwiatów. Neutralne pH często skutkuje odcieniami fioletu lub mieszanymi barwami.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie