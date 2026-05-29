Nawoziłeś tak hortenje? Przez ten błąd nie zakwitnie w tym sezonie! Podpowiadamy, jak uratować tegoroczne kwitnienie hortensji

Hortensje, choć piękne, często nie kwitną, a za ten problem odpowiadają kluczowe błędy w ich pielęgnacji.

Nieprawidłowe cięcie pędów oraz nadmierne nawożenie to najczęstsze przyczyny braku kwiatów, skupiające energię rośliny na liściach.

Odkryj, jak skutecznie uniknąć tych pułapek i zastosować proste metody, by Twoje hortensje zachwycały bujnym kwitnieniem przez całe lato!

Dlaczego hortensje nie kwitną?

Pochodzą z Azji, ale w Europie zdobyły miano królowych ogrodu. Hortensje to zdecydowanie najpopularniejsze krzewy kwitnące w Polsce. Znajdziemy je praktycznie wszędzie, na miejskich skwerkach, na działkach i w przydomowych ogródkach. Hortensje nie wymagają bardzo zaawansowanej pielęgnacji, a w szczycie sezonu najważniejsze jest podlewania. Krzewy te bardzo lubią wodę i źle znoszą suszę. Pamiętaj, by regularnie je nawadniać, ograniczając jednak ryzyko powstawania kałuż wokół korzeni, które mogą przyczyniać się do gnicia i występowania chorób. Nawożenie hortensji powinno odbywać się od początku sezonu, aż do jesieni. Do końca sierpnia możesz stosować wieloskładnikowe nawozy bogate w azot. Jesienią skup się na zasilaniu krzewów potasem oraz fosforem. Nadmiar azotu może przyczynić się do sztucznego wydłużenia okresu wegetacyjnego.

W Polsce najczęściej hoduje się hortensje ogrodowe oraz bukietowe. Jedna i druga odmiana kwitną od czerwca do początków jesieni. Ważna różnic pomiędzy tymi odmianami jest taka, że hortensje ogrodowe kwitną na ubiegłorocznych pędach. Oznacza to, że wiosenne cięcie pędów może usunąć kwiatostany i przez to hortensja nie zakwitnie. W przypadku hortensji ogrodowej zaleca się wiosną jedynie cięcie sanitarne, polegające na usunięciu starych i martwych pędów.

Powodem, dla którego hortensje nie chcą kwitnąć może być również przenawożenie. Krzewy te potrzebują azotu do prawidłowego wzrostu oraz rozwoju, jednak jego nadmiar szkodzi. Zbyt duża ilość azotu w nawozach sprawi, że krzew będzie rozwijał liście kosztem kwiatów. Może to skutecznie zmniejszyć, a nawet całkowicie zatrzymać procesy kwitnienia. Nawozy z azotem powinno się stosować nie częściej niż raz na dwa tygodnie i nie dublować odżywek.

Jak uratować przenawożone azotem hortensje?

Jeśli zauważysz, że Twoje hortensje mają nienaturalnie ciemnozielone, mięsiste liście, a kwiatów jest niewiele lub wcale, a do tego krawędzie liści brązowieją i zasychają, prawdopodobnie doszło do nadmiaru azotu. Pierwszym krokiem ratunkowym jest obfite przelanie rośliny czystą wodą. Ma to na celu wypłukanie nadmiaru azotu z podłoża. Czynność tę warto powtórzyć kilkukrotnie, w odstępach kilku dni, upewniając się, że że gleba dobrze drenuje. Wstrzymaj się całkowicie z dalszym nawożeniem na kilka tygodni, a następnie, jeśli to konieczne, zastosuj nawóz o niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości fosforu i potasu, które wspierają kwitnienie. Możesz również rozważyć delikatne usunięcie najbardziej uszkodzonych liści, aby roślina mogła skupić energię na regeneracji.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie