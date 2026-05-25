Japońscy ogrodnicy zamiast do rur wlewają to pod hortensje. Dzięki tej odżywce cały ogród pachnie hortensjami, a wielkie kwiaty dominują nad terenem. Nawóz do hortensji

Hortensje to prawdziwy hit w polskich ogrodach, a ich bujne kwitnienie zależy od odpowiedniego nawożenia – odkryj nietypowe, domowe sposoby.

Poznaj zaskakujące sekrety ogrodników: od rozcieńczonej Coca-Coli, która potrafi zmienić kolor kwiatów, po prostą odżywkę z kefiru, wzmacniającą krzewy.

Dowiedz się, jak stosować te sprawdzone, ale często pomijane metody, by Twoje hortensje zachwycały spektakularnymi kwiatami przez cały sezon!

Praktycznie każdy posiadacz działki lub przydomowego ogródka ma hortensje. W Polsce te krzewy ozdobne są niezwykle popularne. Nic w tym dziwnego, hortensje, mimo że naturalnie pochodzą z Azji to doskonale radzą sobie umiarkowanym klimacie. Kwitną przez wiele lat i całkiem dobrze znoszą zimę. Hortensji bukietowych nawet nie trzeba dodatkowo okrywać w sezonie zimowym. Dobrze pielęgnowane hortensje obsypują ogromnymi kwiatami, które pojawiają się nawet od jesieni. Jednym z warunków kwitnienia hortensji jest nawożenie. W sezonie letnim można krzewy nawozić odżywkami z dużą zawartością azotu. który wpłynie na rozrost łodyg oraz liści, a także będzie stymulował procesy kwitnienia. Najpopularniejsze domowe nawozy zawierające azot to przede wszystkim skórki z bananów oraz fusy po kawie. Nie są to jednak jedyne sposoby na naturalne nawożenie hortensji.

Japońska metoda nawożenia hortensji

Domowe odżywki stosowanie w uprawie roślin to bardzo dobry pomysł. Nawet profesjonalni ogrodnicy wskazują, że naturalne nawozy w niczym nie ustępują gotowym mieszankom dostępnym w sklepach ogrodniczych. Hortensje w swojej uprawie potrzebują nawozów, które lekko będą zakwaszały glebę. Z tego też powodu najczęściej polecane sposoby na nawożenie hortensji to, te z wykorzystaniem fusów z kawy i skórek po bananach. Odżywki te zawierają potrzebne składniki, takie jak azot, fosfor oraz potas. Wpływają one na rozwój pędów oraz korzeni i stymulują procesy kwitnienia. Warto jednak jednak wiedzieć, że nawozy z dużą zawartością azotu nie są polecane do stosowania jesienią. Wydłużają one sezon wegetacji i sprawiają, że roślina nie przygotuje się odpowiednio do nadchodzącej zimy.

W internecie można znaleźć także mniej oczywiste sposoby na nawożenie hortensji. Należy do nich między innymi coca-cola. Okazuje się, że stosowanie odżywki z coca-coli bezpośrednio na ziemię wokół hortensji może mieć pozytywny wpływ. Coca-cola delikatnie zakwasza podłoże i sprawia, że kwiaty hortensji stają się niebieskie. Dodatkowo zawarte w tym napoju cukry i kwas fosforowy wspierają rozwój pożądanych mikroorganizmów i przyspieszają kompostowanie. Do nawożenia hortensji coca-colą konieczne jest rozcieńczanie napoju. W innym przypadku taka odżywka może być za mocna. W wiadrze wymieszaj coca-colę z wodą w proporcjach 1:5 i tak przygotowanym roztworem podlewaj podłoże hortensji. Unikaj stosowania odżywki na liście i kwiaty. Bezpośredni oprysk może być dla nich szkodliwy.

Jak przygotować domową odżywkę do hortensji na bazie kefiru?

Znajoma, która pracuje na dziale ogrodniczym Castoramy pokazała mi nietypowy sposób na odżywienie hortensji w okresie letnim. Sekretem tej domowej odżywki jest kefir. To sekretny składnik, który odżywi krzew i pozytywnie wpłynie na zwiększenie odporności hortensji na taki chorób oraz szkodników. Dodatkowo kefir zawiera kwas mlekowy, który pomaga w absorbowaniu substancji odżywczych przez roślinę. Kefir to także mikroelementy, takie jakie azot, fosfor, potaż oraz wapń. Wszystkie te składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Dostarczając je hortensji w postaci płynnych odżywek stymulujesz krzew to jeszcze większego rozrostu oraz wpływasz na wielkość kwiatów.

Przygotowanie takiej odżywki jest bardzo proste i nie wymaga czasu. Wystarczy, że naczynia wlejesz 1 szklankę kefiru oraz 5 litrów wody. Całość dokładnie wymieszaj aż uzyskasz jednolitą masę. Tak przygotowanym roztworem podlewaj hortensje raz w tygodniu. Ważne, aby nawóz dostarczać bezpośrednio na glebę wokół krzewów, bez polewania nim liści lub kwiatów. Odżywkę tę możesz stosować przez cały okres kwitnienia. Z uwagi na zawartość azotu nie poleca się używania jej jesienią. Azot może wydłużyć okres wzrostu roślin nie dają odpowiedniego czasu na przygotowanie się krzewów do zimy.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie