Chiński krzew podbija polskie ogrody. Sadzą go zamiast hortensji. "Wygląda magicznie, jakby pędy cały czas były w ruchu"

Neillia chińska, wyjątkowy krzew o pędach wyglądających jakby tańczyły, szturmem zdobywa polskie ogrody.

Ten azjatycki fenomen zachwyca spektakularnym kwitnieniem wiosną i jesiennymi barwami, prezentując się dynamicznie przez cały sezon.

Dowiedz się, dlaczego jego łatwa pielęgnacja sprawia, że to idealny wybór dla każdego ogrodnika i jak wprowadzić go do swojego ogrodu

Ten chiński krzew podbija polskie ogrody. Wygląda jakby stale był w ruchu

Ogrodnictwo i wybór roślin do ogrodu również podlega modzie. Co jakiś czas pojawiają się rośliny, które podbijają serca polskich ogrodników i trafiają do gruntu. Tak jest w przypadku Neillii chińskiej. Jest to wyjątkowy krzew ogrodowy, który zachwyca swoją strukturą i zdecydowanie nie przypomina klasycznych krzewów kwitnących. Neillia chińska rośnie w lekkich pędach, które naturalnie się wyginają i opadają. Sprawia to, że cały krzew wygłady jakby tańczył, a pędy poruszały się w rytm niesłyszalnej muzyki.

Neillia chińska jak sama nazwa wskazuje naturalnie rośnie głównie w Chinach. To tam występują największe siedliska tej rośliny. W warunkach ogrodowych najczęściej osiąga wysokość do dwóch metrów. Neillia chińska kwietnie wiosną i na początku lata. To właśnie wtedy wygląda najbardziej spektakularnie. Cały krzew obsypuje drobnymi, różowymi kwiatami, które razem tworzą długie kwiatostany. Poruszane pędy tworzą efektowną chmurę koloru i wyglądają jakby cała roślina zmysłowo się poruszała. Co ważne, Neillia chińska to krzew, który zachwyca nie tylko w porze kwitnienia. Jesienią jego liście przybierają ciepłe odcienie i przepięknie wtapiają się w krajobraz.

Jak pielęgnować neillię chińską?

Pielęgnacja neilli chińskiej (Neillia sinensis) jest stosunkowo prosta, co czyni ją atrakcyjnym krzewem dla wielu ogrodników. Aby roślina zdrowo rosła i obficie kwitła, należy zapewnić jej odpowiednie warunki. Neillia chińska najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Pełne słońce sprzyja obfitszemu kwitnieniu i intensywniejszemu wybarwieniu liści, natomiast w półcieniu roślina również dobrze sobie radzi, choć może kwitnąć nieco mniej obficie. Ważne jest, aby miejsce było osłonięte od silnych, mroźnych wiatrów, zwłaszcza w przypadku młodych egzemplarzy, co zapewni jej lepsze zimowanie.

Krzew ten nie ma specjalnie wygórowanych wymagań glebowych. Preferuje podłoża żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Dobrze rośnie w większości przeciętnych gleb ogrodowych, o ile nie są one zbyt ciężkie i gliniaste, które mogą prowadzić do zastoju wody, ani skrajnie suche i piaszczyste, które nie utrzymują wilgoci. Przed posadzeniem warto wzbogacić ziemię kompostem, co poprawi jej strukturę i dostarczy składników odżywczych.

Neillia chińska potrzebuje regularnego podlewania, zwłaszcza w okresach suszy i upałów, aby gleba była stale umiarkowanie wilgotna. Młode rośliny wymagają częstszego nawadniania, dopóki dobrze się nie ukorzenią i nie rozbudują systemu korzeniowego.

Neillia chińska jest krzewem dość mrozoodpornym, zaliczanym do strefy 5-6 USDA. Oznacza to, że w większości regionów Polski powinna dobrze zimować bez specjalnego okrywania. Młode egzemplarze oraz te rosnące w chłodniejszych rejonach lub na bardziej eksponowanych stanowiskach warto jednak zabezpieczyć na zimę, np. poprzez okrycie podstawy krzewu kopczykiem z kory lub liści, co ochroni korzenie przed przemarznięciem.

Roślina ta jest generalnie odporna na większość chorób i szkodników, co jest jej dużą zaletą. Sporadycznie mogą pojawić się mszyce, które można zwalczać ekologicznymi opryskami na bazie mydła potasowego lub, w przypadku silnej inwazji, środkami chemicznymi. Ważne jest zapewnienie jej odpowiednich warunków uprawy, ponieważ osłabione rośliny są zawsze bardziej podatne na ataki patogenów i szkodników.

7