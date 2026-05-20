To najlepsze piętro do mieszkania. Eksperci mówią wprost. Wcale nie chodzi o numerologię, a o względy praktyczne

Wybór piętra to kluczowa decyzja, a eksperci zgodnie podkreślają, że kondygnacje 2-4 cieszą się największą popularnością.

Oferują one idealny balans prywatności, komfortu i efektywności energetycznej, eliminując wady parteru i najwyższych pięter.

Sprawdź, które piętro uznawane jest za numerologicznie najszczęśliwsze i na co musisz uważać, rozważając zakup mieszkania na parterze.

Na którym piętrze mieszka się najlepiej? Eksperci wskazali jasno

Mieszkanie to coś więcej niż cztery ściany. Kupno nowego mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Wiąże się ona nie tylko z ogromnym nakładem finansowym. ale także wyborem naszego miejsca do życia. Decydując się na kupno nowego mieszkania zwracamy uwagę na szereg zmiennych, które mają znaczenie. To przede wszystkim cena oraz wygląd nieruchomości, ale nie tylko. Ważny jest również ogólny standard budynku, zastosowane rozwiązania technologiczne, a także lokalizacja. Eksperci mówią również, że nie bez znaczenia jest piętro. Okazuje się, że mieszkania na konkretnych piętrach wybierane są częściej od innych.

O znaczeniu piętra mieszkania najczęściej mówi się w kontekście numerologii. Miłośnicy magicznego znaczenia cyfr wierzą, że piętro może emanować energią, która wpływa na nasze samopoczucie. W numerologii za jedno z najszczęśliwszych pięter do mieszkania uchodzi trzecie i ósme. Pierwsze z nich przynosi domownikom spokój i rodzinną atmosferę, a drugie to przede wszystkim sukces finansowy. Również eksperci wskazują, że są piętra częściej wybierane niż inne. Okazuje się, że największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania zlokalizowane na drugim, trzecim oraz czwartym piętrze. Decydują o tym względy praktyczne. Zapewniają one więcej prywatności niżeli mieszkania położone na najniższych kondygnacjach, a nie są tak bardzo uzależnione od sprawnej windy, jak nieruchomości na najwyższych piętrach. Nie bez znaczenie jest także ogrzewanie. Mieszkania na środkowych piętrach najczęściej najłatwiej ogrzać i wolniej tracą ciepło. Jeżeli dodać do tego numerologię, w którą jedni wierzą, a drudzy nie, to za najlepsze piętro do mieszkania uchodzi trzecia kondygnacja.

Kto wybiera mieszkania na parterze?

Mieszkania zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze budzą najwięcej emocji. Z jednej strony często zapewniają one mniej prywatności i mogą być bardziej narażona na potencjalnie włamania. Z drugiej strony są one łatwo dostępne i często wybierane przez seniorów oraz rodziny z małymi dziećmi. Wybierając mieszkanie na parterze należy zwrócić uwagę na lokalizację i szczelność okien. Ważne są także ich funkcje antywłamaniowe. Podobnie w przypadku balkonu. Przed kupnem mieszkania należy sprawdzić, czy drzwi balkonowe są odpowiednio szczelne i czy nie można ich otworzyć od zewnątrz. Warto również pamiętać o barierkach balkonowych. Obecnie coraz częściej montuje się szyby, które pozwalają na piękny widok, ale przy tym odbierają prywatność. W takim przypadku można pomyśleć o specjalnych matach lub osłonach, które ochronią nas przed spojrzeniami przechodniów.

