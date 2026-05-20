Zalej wrzątkiem, a gdy ostygnie spryskaj mszyce na różach. Raz na zawsze pozbędziesz się szkodników z ogrodu. Domowy oprysk na mszyce na różach

Zalej litrem wrzątku i spryskaj mszyce na różach, a wreszcie szkodniki znikną
Mszyce na różach to jedne z najgorszych szkodników. Nie tylko bardzo szybko się namnażają i z łatwością przenoszą na inne rośliny w ogrodzie, ale przede wszystkim osłabiają je. Wynika to z faktu, że te małe, zielone, czarne lub brązowe owady wysysają soki z liści i pędów, powodując ich deformację i zahamowanie wzrostu. Konsekwencje są opłakane - róże słabną, stają się mniej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a nawet może zahamować się ich kwitnienie. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka sposobu na pozbycie się mszyc z róż. Jeśli zauważysz mszyce na różach w swoim ogrodzie to szybko przygotuj domowy oprysk, który skutecznie zwłaszcza szkodniki z tych pięknie kwitnących krzewów. Zalej litrem wody i po kilku godzinach spryskaj róże zaatakowane przez mszyce. Szybko zauważysz, jak szkodniki znikają.
Domowy oprysk na mszyce na różach. Jak go przygotować z czosnku?
Taki domowy oprysk na mszyce na różach możesz przygotować na bazie czosnku. Otóż czosnek zawiera związki siarki, które działają odstraszająco na mszyce i inne szkodniki. Jak przygotować ten oprysk? Potrzebujesz 4-5 ząbków czosnku oraz 1 litra wody.
Przygotowanie oprysku na mszyce:
- Oczyść ząbki czosnku z łusek i dokładnie je zmiażdż
- Umieść zmiażdżony czosnek w szklanym lub ceramicznym naczyniu i zalej go litrem wrzącej wody
- Przykryj naczynie i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 24 godziny.
- Przecedź roztwór przez sitko lub gazę, aby usunąć resztki czosnku.
- Przelej gotowy roztwór do butelki ze spryskiwaczem.
Opryskuj róże dokładnie, zwłaszcza spodnią stronę liści, gdzie mszyce najczęściej się ukrywają. Staraj się pokryć całą powierzchnię rośliny roztworem. Powtarzaj oprysk co 3-5 dni, aż do całkowitego zwalczenia mszyc. Unikaj jednak opryskiwania róż w pełnym słońcu, ponieważ roztwór czosnkowy może spowodować poparzenia liści. Najlepiej opryskiwać róże w pochmurny dzień lub wieczorem, gdy słońce nie jest tak silne.