Absolutnie genialny oprysk na mszyce na różach. Wyniosą się w 1 dzień i nie wrócą. Ekologiczny sposób na mszyce

Domowe sposoby na mszyce na różach. Jak się pozbyć szkodników?

Mszyce to powszechnie znane szkodniki ogrodowe. Uwielbiają żerować na pomidorach, ogórkach, ale również i kwiatach. Jednym z nich są róże, które mszyce sobie upodobały w szczególny sposób. Typowe szkody wyrządzone przez mszyce to zdeformowane, odbarwione i lepkie liście. Mszyce wydzielają również spadź, która sprzyja rozwojowi plamistości liści i przyciąga inne owady. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka sposobu na mszyce na różach, który pomoże im pozbyć się szkodnika szybko i skutecznie. W pierwszej kolejności warto zastosować domowe sposoby na mszyce. Jednym z nich jest wywar z pokrzywy. Wystarczy zalać ziele wrzątkiem i pozostawić do ostygnięcia. Następnie spryskać zaatakowane przez szkodnika krzewy. Warto także zastosować oprysk na mszyce na różach przygotowany z szarego mydła. Rozpuść około 20 g szarego mydła w 1 litrze ciepłej wody. Kiedy ostygnie spryskaj nim róże.

Skuteczny oprysk na mszyce na różach. Naturalny i ekologiczny wygoni szkodniki w 1 dzień

Kolejnym naprawdę skutecznym sposobem na mszyce na różach jest zastosowanie sody oczyszczonej. Można z niej przygotować oprysk na mszyce, który jest ekologiczny i naprawdę działa. 1 łyżeczkę sody oczyszczonej dodaj do 2 l lekko ciepłej wody. Możesz dodać odrobinę szarego mydła, aby roztwór lepiej przylegał do rośliny. Kiedy roztwór wystygnie, spryskaj nim zaatakowane przez mszyce róże. Następnego dnia opłucz je wodą.

Sonda Wypróbujesz te domowe sposoby na mszyce? Tak, jestem ciekawa efektu Nie, nie wierzę w ich skuteczność