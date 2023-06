Absolutnie najlepszy oprysk na mszyce na pomidorach. Ekologiczna mikstura wytępi je w 15 minut. Domowy sposób na mszyce za 10 zł

W pościeli o takim kolorze śnią się same koszmary. To najgorsza z możliwych opcji. Organizm walczy o przetrwanie, a zła energia wpływa na jego sny

Jak się pozbyć mszyc na pomidorach? Domowe sposoby na szkodniki w ogrodzie

Mszyce na pomidorach to dość częsty problem osób posiadających ogród warzywny. Niestety mszyca to prawdziwy szkodnik, który wysysa z roślin cenne soki odżywcze i tym samym osłabia je, a nawet może zahamować ich wzrost. W efekcie plony mogą być znacznie mniejsze niż oczekiwane. Dlatego każdy ogrodnik, którego ten problem dotyczy, desperacko szuka dobrego oprysku na mszyce na pomidorach. Oczywiście można w tym celu wykorzystać środki chemiczne, które dostępne są niemal w każdym sklepie ogrodniczym. Jednak jeśli jesteś zwolennikiem ekologicznych rozwiązań, to wypróbuj domowych sposobów na mszyce. Są skuteczne, a do tego tanie. Po pierwsze można zasadzić w ogrodzie rośliny odstraszające mszyce, takie jak: cebula, czosnek, czy mięta. Dobry oprysk na mszyce przygotujesz z cebuli. Wystarczy zalać 1 kg cebuli 10 l wody i gotować przez 30 minut. Ostudzonym wywarem należy opryskać rośliny zaatakowane przez szkodniki. W walce z mszycą doskonale sprawdza się również ocet.

Domowy oprysk na mszyce na pomidorach. Wytępi je w 15 minut

Istnieje jeszcze jeden domowy oprysk na mszyce na pomidorach. Ten ekologiczny oprysk zwalczy szkodniki w kilka minut. Jak go przygotować? Kilka ząbków czosnku drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Zalej go 1 litrem wody i odstaw na 24 godziny. Po tym czasie dodaj 100 ml octu i kilka kropel płynu do mysia naczyń. Gotowy preparat na mszyce przelej do spryskiwacza i spryskaj nim pomidory, na których szkodniki się osiedliły. Zabieg możesz powtarzać co 3 dni.

