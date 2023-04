Wzór trik na pozbycie się kreta z ogrodu. Wlej to do kopca. Krety uciekną co do jednego

Jak pozbyć się kreta z ogrodu? Kilka humanitarnych sposobów

Krety pojawiają się w ogrodach i działkach głównie ze względu na fakt, że po prostu poszukują pożywienia. Krety uwielbiają także bardzo wilgotne gleby, gdyż zdecydowanie łatwiej jest im się przez nie przekopać. Choć wyglądają słodko i niewinnie, to potrafią wyrządzić sporo szkód na działce. Już pomijając fakt wystających kopców i zniszczonego trawnika, krety przekopując się pod ziemią, uszkadzają korzenie roślin, które w efekcie obumierają. To właśnie z tego względu wielu posiadaczy działki zastanawia się, jak pozbyć się kreta. Jednak na uwadze trzeba mieć jeden ważny fakt - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska krety są objęte ochroną. Dlatego, jeśli chcesz odstraszyć kreta ze swojej działki, wybieraj humanitarne metody, których jest naprawdę sporo. Pierwszą z nich są tak zwane żywołapki lub pułapki tunelowe na kreta. Są to niewielkie tunele, które umieszcza się w ziemi. Innym skutecznym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu są substancje zapachowe, których to zwierzę po prostu nie znosi. Będą odstraszać nieproszonego gościa. W tym celu do kopca warto wrzucić rozgniecioną główkę czosnku i cytrynę.

Skuteczny sposób na pozbycie się kreta z ogrodu. Uciekną wszystkie - co do jednego

Istnieje jeszcze jeden sposób na pozbycie się kreta z ogrodu. Wystarczy wlać do kopca maślankę. Okazuje się, że krety tak bardzo nie lubią jej zapachu, że momentalnie wyprowadzą się z naszej działki. Można ją dodatkowo wymieszać ze wspominaną wcześniej główką czosnku i cytryną. Połączenie tych składników stworzy dla kreta aromat nie do zniesienia. Zaleca się również, aby wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą metalową puszkę.

