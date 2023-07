Zabójczo skuteczny oprysk na mszyce. Szkodniki znikną w 10 sekund i już ich nigdy nie zobaczysz w ogrodzie. Domowy nawóz przeciw mszycom

Ten napój to pogromca tłuszczu. "Rozpuszcza oponkę i boczki". Pij go codziennie, a efekt przejdą Twoje oczekiwania. Naturalny wspomagacz o udowodnionym działaniu

Jak pozbyć się mszyc? Domowe sposoby są niezawodne

Mszyce najczęściej atakują pomidory w ogrodzie. Szkodnik niezwykle szybko się rozmnaża, przez co w krótkim czasie może przenieść na wiele roślin. Żywią się sokiem roślin, wysysając z nich bogate w składniki odżywcze płyny. konsekwencje tego są opłakane - rośliny słabną, stają się mniej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a nawet może zahamować się ich wzrost i zmniejszyć plony. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka sposobu na pozbycie się mszyc. Okazuje się, że czasami zamiast wydawać pieniądze na chemiczne środki, wystarczy wykorzystać domowe sposoby na mszyce. Do przygotowania oprysku przeciwko mszycom doskonale nadaje się zwykły ocet spirytusowy. Należy go rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10 (do 1 l wody wlewamy 100 ml octu) i dodać odrobinę szarego mydła. Jako domowy sposób na mszyce można zastosować także mieszaninę mleka tłustego i wody w proporcji 1:1.

Genialny nawóz przeciw mszycom. Znikną w 10 sekund

Istnieje jeszcze jeden, ekologiczny sposób na mszyce w ogrodzie. Dzięki niemu szkodniki znikną w 10 sekund i już nigdy nie wrócą do Twojego ogrodu. Potrzebujesz kilku ząbków czosnku, 1 łyżkę ostrej papryki, 1 litra ciepłej wody. Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do niego paprykę. Oba składniki zalej wodą i odczekaj około 6 godzin. Przecedź preparat i rozcieńcz go z wodą - 250 ml roztworu na 10 litrów wody. Tym domowym opryskiem spryskuj swoje warzywa w ogrodzie co 2 dni. Zarówno czosnek, jak i ostra papryka wykazują właściwości owadobójcze.

