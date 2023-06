Te warzywa i zioła sadź latem. Jeszcze w tym roku będziesz cieszył się cudownymi plonami i pysznymi zbiorami. Sadzonki na lato

Przenieś kuchnię pod chmurkę. Jedzenie w plenerze to jest to!

Jakie warzywa i zioła warto sadzić latem. Zrób to teraz, a będziesz cieszyć się z bujnych plonów

Zdecydowana większość sadzone wymaga zasadzenia wiosną, by latem móc cieszyć się z plonów. Dla spóźnialskich mamy jednak dobre wieści. Są zioła i warzywa, które z powodzeniem możesz posadzić w czerwcu, a nawet w lipcu. To kompletna lista sadzone, które można zacząć hodować latem. Są proste w pielęgnacji i zachwycą Cię aromatycznymi owocami.

Lista sadzonek do posadzenia latem

Sadzonki na lato: sałata, rukola i szpinak

Zielone warzywa liściaste rewelacyjnie sprawdzą się posadzone właśnie latem. Mogą one rosnąć praktycznie wszędzie. Możesz je wysiewać bezpośrednio do ziemi lub na tacach do uprawy. Warzywa te wzrastają stosunkowo szybko dlatego też idealnie sprawdzą się posadzone w czerwcu, a nawet w lipcu.

Sadzonki na lato: jarmuż

Również jarmuż możesz zacząć uprawiać już latem. Szybko wyrośnie i jeszcze przed jesienią będziesz cieszyć się aromatycznymi plonami.

Sadzonki na lato: zioła

Do uprawy latem dobrze nadają się zioła. Możesz je uprawiać zarówno w doniczkach na balkonie, jak i bezpośrednio do ziemi. Proste w hodowli zioła dla początkujących to między innymi mięta, koperek, bazylia, kolendra oraz oregano.

Sadzonki na lato: groch cukrowy, fasola i bób

Do hodowli latem sprawdzą się także warzywa strączkowe. Niektóre odmiany można zbierać dopiero w październiku, co sprawi, że wywiew latem im nie przeszkodzi. Pamiętaj, że rośliny strączkowe potrzebują dużo wody. Zadbaj zatem o prawidłowy poziom nawodnienia gleby oraz regularnie jej podlewaj.

