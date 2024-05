Suszę i zakupuję w ziemi obok pomidorów. Krzaczki obrodzą w owoce, jakich jeszcze nie widziałaś. Pomidory będą soczyste i smaczne. Szybki nawóz do pomidorów

Odmierzam 100 ml i wlewam do pralki. Bez płynu do płukania wyjmuję miękkie i pachnące pranie. Sprzątaczka powiedziała mi, że tak robią nawet w pralniach. Sposób na czyste pranie

Obieram i zakopuję obok pomidorów. Późnym latek krzaczki pełne są soczystych owoców

Samodzielna uprawa pomidorów nie jest trudna. Sadzonki można kupić praktycznie wszędzie i nie wymagają one specjalistycznej wiedzy. Należy pamiętać o regularnych podlewaniu i nawożeniu. Krzaczki pomidorów narażone są również na atak szkodników. Atakują je przede wszystkim mszyce, które mogą całkowicie zahamować wzrost rośliny. Aby latem cieszyć się soczystymi owocami nie zapominaj o regularnych nawożeniu. Nie potrzebujesz do tego kupnych nawozów. Do nawożenia pomidorów świetnie sprawdzi się odżywka ze skórek od bananów. Są one prawdziwym bogactwem dla pomidorów. Zawierają duże ilości fosforu, azotu oraz potasu. Te 3 składniki potrzebne są roślinom do prawidłowego wzrostu i owocowania. Uczestniczą w procesach syntezy oraz poprawiają smak owoców. Wystarczy, że skóry od bananów zakopiesz w ziemie nieopodal sadzonek pomidorów. Uwolnią one wszystkie składniki odżywcze do gleby. Ze skórek od bananów możesz również przygotować odżywkę do podlewania roślin.

Odżywka ze skórek po bananach do pomidorów - jak ją zrobić?

Przygotuj około 500 g skórek po bananach. Jest to około 5 bananów. Włóż je do garnka i zalej 5 l ciepłej wody. Całość odstaw na co najmniej jedną dobę. Po tym czasie odżywka do roślin jest gotowa. Podlewaj nią pomidory raz w tygodniu. Rób to wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce będzie mniej intensywne.

