Kwiaty są tak wielkie, że obcy ludzie się pytają, czym podlewam hortensje. Kupuję w sklepie za grosze i podlewam krzewy wieczorami. Po tej odżywce hortensje kwitną niczym natchniony poeta

Hortensje to prawdziwe królowe ogrodów, jednak ich spektakularne kwitnienie wymaga specjalnej pielęgnacji i nawożenia przez cały sezon.

Nazywane królowymi ogrodów hortensje na dobre zdominowały rynek krzewów kwietnych. Ich ojczyzną jest Azja, a japońskie ogrody pełne hortensji przyciągają tysiące turystów. Polka wcale nie jest gorsza, a hortensje stały się niemalże obowiązkowym punktem w każdym ogrodzie. W naszym kraju najczęściej hoduje się hortensje bukietowe, ogrodowe lub pnące.

Hortensje kwitną od czerwca do końca września. Ich kwiaty są wielobarwne, kuliste i duże. Aby jednak hortensje latem rozpoczęły swój taniec kwitnienia potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja. Jej podstawę stanowi lekko kwaśne podłoże, żyzna i przepuszczalna gleba, a także podlewanie. Hortensje mają bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Ich podłoże powinno być stale wilgotne, bez zalegającej wody, która może prowadzić do gnicia korzeni. Krzewy te należy obficie podlewać, najlepiej wcześnie rano lub wieczorem, gdy słońce nie jest jeszcze mocno palące.

Nie ma bujnego kwitnienia hortensji bez ich nawożenia. To właśnie regularne dostarczanie mikroelementów i witamin stymuluje krzewy do lepszego wzrostu o kwitnienia. Wiosną i latem można stosować wieloskładnikowe nawozy o dużej zawartości azotu. Składnik ten jest niezbędny w procesach fotosyntezy i wspomaga procesy rozwoju liści i kwiatów. Azot może sztucznie wydłużać okres wegetacji roślin dlatego też nie zaleca się jego stosowania jesienią.

Mój dziadek zawsze podlewał hortensje mieszanką wody i płatków owsianych. Krzewy zawsze obsypywały takimi kwiatami, że nawet sąsiedzi pytali się, jaki jest jego sekret. Dziadek mieszał pół szklanki zwykłych płatków owsianych (nie błyskawicznych) z 10 litrami wody deszczowej. Całość zostawiał na jedną dobę, przecedzał i tak otrzymanym roztworem podlewał hortensje przez cały sezon. Płatki owsiane świetnie poprawiają strukturę gleby, a także dostarczają potrzebne witaminy i minerały takie jak azot, fosfor oraz potas. To złote trio, które niezbędne jest do prawidłowego wzrostu i kwitnienia hortensji. Odżywka z płatków owsianych zwiększa odporność hortensji na suszę i sprawia, że krzew jest w lepszej ogólnej kondycji.

Jak pielęgnować hortensje w maju i czerwcu?

Czerwiec to kluczowy miesiąc dla większości hortensji, gdyż wiele odmian wchodzi w fazę intensywnego kwitnienia lub zawiązuje pąki. Pamiętaj o regularnym i obfitym podlewaniu, zwłaszcza w upalne dni, ponieważ te krzewy są prawdziwymi "pijakami wody" i łatwo więdną, co może negatywnie wpłynąć na kwiaty. Jeśli Twoje hortensje mają już pąki, to idealny moment na zastosowanie nawozu przeznaczonego dla roślin kwitnących, który wspomoże intensywność barw i wielkość kwiatostanów. Regularnie usuwaj przekwitłe kwiaty u odmian, które powtarzają kwitnienie, aby zachęcić roślinę do produkcji nowych pąków i przedłużyć jej urok na całe lato.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca

