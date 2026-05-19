Skoki rozwojowe u niemowlaka to trudny czas. Sprawdź, jak ukoić dziecko i zadbać o siebie

Redakcja se.pl KLJU
2026-05-19 8:15

Nagłe pobudki w środku nocy i ciągły płacz malucha potrafią wykończyć każdego rodzica. Nosimy na rękach do utraty tchu i włączamy biały szum z nadzieją na chociaż chwilę upragnionej ciszy. Tymczasem za ten nagły kryzys u dziecka często odpowiada zupełnie naturalny proces rośnięcia, który po prostu trzeba przeczekać.

Skoki rozwojowe u niemowlaka to trudny czas. Sprawdź, jak ukoić dziecko i zadbać o siebie

i

Autor: pch.vector/ Freepik.com
  • Jak podaje portal Medical News Today, częste pobudki w nocy ściśle wiążą się z nabywaniem zupełnie nowych umiejętności przez malucha
  • Prawdziwym sygnałem ostrzegawczym oznaczającym infekcję dziecka jest dopiero gorączka lub pojawiająca się na ciele wysypka
  • Informacje ze strony Healthline potwierdzają, że skoki rozwojowe u niemowlaka to wielki wysiłek objawiający się znacznie większym zapotrzebowaniem na mleko
  • Zwykła krótka przejażdżka samochodem lub ciepła kąpiel to wyjątkowo skuteczne metody na szybkie uspokojenie płaczącego dziecka
  • Artykuł opublikowany na portalu Mayo Clinic przypomina, że w chwilach największego zmęczenia rodzic ma pełne prawo odłożyć płaczące dziecko do łóżeczka i na moment wyjść do drugiego pokoju

Skoki rozwojowe u niemowlaka. Dlaczego dziecko ciągle płacze?

Bywa tak, że z dnia na dzień spokojne dotąd dziecko zamienia się w marudnego i wiecznie płaczącego malucha. Takie częste pobudki w nocy, kłopoty z zasypianiem i ciągła potrzeba noszenia na rękach to stały obrazek w wielu domach. Ten nagły kryzys to po prostu znak, że w głowie i ciele niemowlaka zachodzą bardzo duże zmiany.

Jak możemy przeczytać na portalu Medical News Today, takie trudne okresy często wiążą się z nabywaniem nowych umiejętności, lękiem przed rozłąką z rodzicem lub zmianą naturalnego rytmu snu na ten bardziej dorosły. Z kolei artykuł na stronie Healthline przypomina, że rozwój w pierwszym roku życia to nie tylko rośnięcie, ale też potężny wysiłek dla malucha. Nic dziwnego, że w tym czasie dzieci chętniej i częściej piją mleko oraz są wyjątkowo niespokojne.

Jak odróżnić skok rozwojowy od choroby? Zwróć uwagę na te objawy

Czasami rodzice zastanawiają się, czy za marudzeniem i brakiem snu nie kryje się zwykły ból brzuszka, katar lub wyrzynające się zęby. Rozpoznanie u malucha skoku rozwojowego bywa trudne, dlatego warto dokładnie obserwować jego ogólne samopoczucie w ciągu dnia. Strona Healthline podpowiada, że prawdziwym sygnałem ostrzegawczym jest gorączka, pojawiająca się wysypka czy mniejsza liczba mokrych pieluszek w porównaniu do poprzednich dni. Jeśli twoje dziecko nie ma takich objawów, a jedynie domaga się częstszego karmienia i bywa rozdrażnione, prawdopodobnie po prostu intensywnie rośnie. Kiedy jednak cokolwiek wzbudza twój niepokój, dobrym pomysłem może być wizyta w przychodni, aby ostatecznie wykluczyć coś poważniejszego.

Domowe sposoby na kaszel i przeziębienie. Królowe Matki odc. 18
Materiał sponsorowany
Przeczytaj także:
"Zostawiłam niemowlę pod opieką męża i usłyszałam pytanie, czy się nie bałam"

Sposoby na uspokojenie płaczącego dziecka. Co warto zrobić?

Kiedy twoje dziecko przechodzi gorszy czas i bardzo trudno je ukoić, warto wypróbować kilka sprawdzonych metod polecanych na stronie Nationwide Children's Hospital:

  • zaproponowanie smoczka, który zaspokaja naturalną potrzebę ssania
  • włączenie w tle białego szumu, cichej muzyki lub dźwięku wentylatora
  • ciepła i relaksująca kąpiel przed położeniem do łóżka
  • wyjście na spacer z wózkiem lub krótka przejażdżka samochodem
  • delikatne kołysanie w ramionach połączone z cichym nuceniem

Warto zawsze pamiętać, aby zasypiające dziecko ostatecznie trafiało na plecy do pustego łóżeczka, co zapewnia mu bezpieczny sen. Z czasem każdej rodzinie udaje się wypracować własną rutynę, która najlepiej sprawdza się w ich domowych warunkach.

Zmęczenie rodziców podczas skoków rozwojowych. Jak nie zwariować?

Zarwane noce i ciągły płacz niemowlaka to ogromne obciążenie, które potrafi wykończyć nawet najbardziej opanowanego dorosłego. W takich chwilach bardzo łatwo o frustrację, silne poczucie bezsilności, a czasami nawet złość na samego siebie lub niemowlę. Opieka nad tak wymagającym w tym okresie maluchem wysysa z ludzi mnóstwo energii, co szybko odbija się na atmosferze w całym domu.

Portal Mayo Clinic wprost zaznacza, że w momentach największego kryzysu można odłożyć mocno płaczące dziecko do łóżeczka, aby wyjść do drugiego pokoju i po prostu wziąć głęboki oddech. Dobrze jest też dzielić się domowymi obowiązkami z partnerem lub poprosić o pomoc kogoś bliskiego, żeby móc odespać w ciągu dnia lub chociaż w spokoju zjeść posiłek. Warto zawsze mieć z tyłu głowy, że marudzenie malucha nie wynika z twoich błędów wychowawczych, a ten wyczerpujący czas w końcu minie i życie znów wróci do normy.

Źródła:

Medical News Today — “Signs of sleep regression in babies and how to manage”

Healthline — “Understanding Baby Growth Spurts”

Nationwide Children’s Hospital — “Calming a Fussy Baby”

Mayo Clinic — “Colic: Diagnosis and treatment”

To najpiękniejsze żeńskie imiona według sztucznej inteligencji. Zaskoczeni?
Galeria zdjęć 11
Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu
Pytanie 1 z 15
Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
RODZICIELSTWO