Skoki rozwojowe u niemowlaka to trudny czas. Sprawdź, jak ukoić dziecko i zadbać o siebie

Skoki rozwojowe u niemowlaka. Dlaczego dziecko ciągle płacze?
Bywa tak, że z dnia na dzień spokojne dotąd dziecko zamienia się w marudnego i wiecznie płaczącego malucha. Takie częste pobudki w nocy, kłopoty z zasypianiem i ciągła potrzeba noszenia na rękach to stały obrazek w wielu domach. Ten nagły kryzys to po prostu znak, że w głowie i ciele niemowlaka zachodzą bardzo duże zmiany.
Jak możemy przeczytać na portalu Medical News Today, takie trudne okresy często wiążą się z nabywaniem nowych umiejętności, lękiem przed rozłąką z rodzicem lub zmianą naturalnego rytmu snu na ten bardziej dorosły. Z kolei artykuł na stronie Healthline przypomina, że rozwój w pierwszym roku życia to nie tylko rośnięcie, ale też potężny wysiłek dla malucha. Nic dziwnego, że w tym czasie dzieci chętniej i częściej piją mleko oraz są wyjątkowo niespokojne.
Jak odróżnić skok rozwojowy od choroby? Zwróć uwagę na te objawy
Czasami rodzice zastanawiają się, czy za marudzeniem i brakiem snu nie kryje się zwykły ból brzuszka, katar lub wyrzynające się zęby. Rozpoznanie u malucha skoku rozwojowego bywa trudne, dlatego warto dokładnie obserwować jego ogólne samopoczucie w ciągu dnia. Strona Healthline podpowiada, że prawdziwym sygnałem ostrzegawczym jest gorączka, pojawiająca się wysypka czy mniejsza liczba mokrych pieluszek w porównaniu do poprzednich dni. Jeśli twoje dziecko nie ma takich objawów, a jedynie domaga się częstszego karmienia i bywa rozdrażnione, prawdopodobnie po prostu intensywnie rośnie. Kiedy jednak cokolwiek wzbudza twój niepokój, dobrym pomysłem może być wizyta w przychodni, aby ostatecznie wykluczyć coś poważniejszego.
Sposoby na uspokojenie płaczącego dziecka. Co warto zrobić?
Kiedy twoje dziecko przechodzi gorszy czas i bardzo trudno je ukoić, warto wypróbować kilka sprawdzonych metod polecanych na stronie Nationwide Children's Hospital:
- zaproponowanie smoczka, który zaspokaja naturalną potrzebę ssania
- włączenie w tle białego szumu, cichej muzyki lub dźwięku wentylatora
- ciepła i relaksująca kąpiel przed położeniem do łóżka
- wyjście na spacer z wózkiem lub krótka przejażdżka samochodem
- delikatne kołysanie w ramionach połączone z cichym nuceniem
Warto zawsze pamiętać, aby zasypiające dziecko ostatecznie trafiało na plecy do pustego łóżeczka, co zapewnia mu bezpieczny sen. Z czasem każdej rodzinie udaje się wypracować własną rutynę, która najlepiej sprawdza się w ich domowych warunkach.
Zmęczenie rodziców podczas skoków rozwojowych. Jak nie zwariować?
Zarwane noce i ciągły płacz niemowlaka to ogromne obciążenie, które potrafi wykończyć nawet najbardziej opanowanego dorosłego. W takich chwilach bardzo łatwo o frustrację, silne poczucie bezsilności, a czasami nawet złość na samego siebie lub niemowlę. Opieka nad tak wymagającym w tym okresie maluchem wysysa z ludzi mnóstwo energii, co szybko odbija się na atmosferze w całym domu.
Portal Mayo Clinic wprost zaznacza, że w momentach największego kryzysu można odłożyć mocno płaczące dziecko do łóżeczka, aby wyjść do drugiego pokoju i po prostu wziąć głęboki oddech. Dobrze jest też dzielić się domowymi obowiązkami z partnerem lub poprosić o pomoc kogoś bliskiego, żeby móc odespać w ciągu dnia lub chociaż w spokoju zjeść posiłek. Warto zawsze mieć z tyłu głowy, że marudzenie malucha nie wynika z twoich błędów wychowawczych, a ten wyczerpujący czas w końcu minie i życie znów wróci do normy.
Źródła:
Medical News Today — “Signs of sleep regression in babies and how to manage”
Healthline — “Understanding Baby Growth Spurts”
Nationwide Children’s Hospital — “Calming a Fussy Baby”