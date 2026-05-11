Wymieszaj ten proszek i podlewaj ogórki tuż po posadzeniu ich do gruntu. Wzmocnisz w ten sposób korzenie i pędy, aby ogóreczki rosły jak szalone. Domowy nawóz do ogórków

Idealny czas i gleba dla sadzenia ogórków po 15 maja.

Dowiedz się o siewie, sadzeniu rozsady i nawożeniu kurkumą.

Zobacz, jak proste triki zapewnią Ci obfite plony!

Kiedy i jak sadzić ogórki do gruntu?

Ogórki to obok pomidorów jedne z najczęściej hodowanych warzyw (botanicznie owoców) w przydomowych ogródkach oraz na działkach. Ich uprawa nie jest skomplikowana, a samodzielnie wyhodowane ogórki smakują najlepiej.

Ogórki są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i powinny być sadzone do gruntu, gdy minął ostatnie zimowe przymrozki. Przyjęło się, że najlepszym terminem sadzenia ogórków do gruntu jest czas po 15 maja, czy po zimnej Zośce. Ogórki najlepiej sadzić w przepuszczalnej i dobrze napowietrzonej glebie o pH około 6. Zbyt kwaśne podłoże może prowadzić do zahamowania rozwoju roślin, a także częstszego ataku chorób grzybowych. Jeżeli podłoże jest zbyt kwaśne warto przed sezonem przeprowadzić wapniowanie.

Sadzenie ogórków do gruntu z nasion

Jeśli decydujemy się na siew bezpośrednio do gruntu, nasiona umieszczamy na głębokości około 2-3 centymetrów. Można siać je rzędowo, zachowując odstępy 15-20 centymetrów między nasionami w rzędzie i około 80-100 centymetrów między rzędami, co zapewni roślinom wystarczająco miejsca do wzrostu. Inną popularną metodą jest siew w tzw. gniazdach lub kopczykach, gdzie w jednym miejscu umieszcza się po 2-3 nasiona, a po wzejściu zostawia się najsilniejszą siewkę, zachowując odstępy około 50-70 centymetrów między kopczykami.

Sadzenie ogórków do gruntu z rozsady

W przypadku, gdy sadzimy wcześniej przygotowane rozsady, czyli młode sadzonki ogórków, należy postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić ich delikatnych korzeni. Sadzonki wyjmujemy z doniczek z bryłą ziemi i umieszczamy w przygotowanych dołkach na tę samą głębokość, na jakiej rosły w pojemnikach. Po posadzeniu ziemię wokół rośliny delikatnie ugniatamy i obficie podlewamy. Ważne jest, aby po posadzeniu ogórki miały stały dostęp do wody, szczególnie w początkowej fazie wzrostu i w okresach suszy, co sprzyja ich szybkiemu ukorzenieniu i rozwojowi.

Wymieszaj z wodą te przyprawę i przez cały maj i czerwiec podlewaj nią ogórki. Będą rosły jak szalony

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych do wykonania tuż po ich posadzeniu jest nawożenie. Wczesne odżywianie ogórków nie tylko stymuluje ich wzrost oraz procesy kwitnienia i owocowania, ale także wzmacnia ich odporność przed chorobami grzybowymi. Do nawożenia ogórków najczęściej poleca odżywki z mleka już drożdży piekarskich. Profesjonalni ogrodnicy często zalecają także odżywkę w kurkumy. Ta popularna przyprawa posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Wystarczy, że do około 2 litrów odstanej wody wsypiesz 2 łyżeczki kurkumy oraz łyżkę sody oczyszczonej (wspomaga działanie kurkumy i pomaga w usuwaniu zarodników grzybów z gleby). Całość należy dokładnie wymieszać i dostawić na na kilka godzin. Tak przygotowany nawóz rozcieńczaj w wodzie w proporcjach 1:2 i raz na dwa tygodnie podlewaj nim ogórków. Możesz stosować go przez cały sezon. Połączenie kurkumy oraz sody oczyszczonej wzmocni korzenie oraz pędy, a także będzie chronić ogórki przez najpoważniejszymi chorobami.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie