Wsyp całą garść do storczyka. Po 2 tygodniach kwiat wypuści nowe pąki, a jego korzenie się wzmocnią. Domowy nawóz do storczyków, który robi różnicę

Storczyki to popularne kwiaty doniczkowe, cenione za długie kwitnienie i łatwą pielęgnację.

Gdy storczyki przestają kwitnąć, z pomocą przychodzi domowy nawóz z czosnku, który wzmacnia i stymuluje rośliny.

Odkryj, jak w prosty sposób wykorzystać czosnek, aby Twoje orchidee znów obsypały się pięknymi kwiatami!

Podsyp tym storczyki w domu, a znów zaczną kwitnąć! Domowy nawóz do orchidei

Pochodzą z Azji, ale w ich w pięknych kwiatach zakochał się cały świat. Storczyki zdecydowanie zdominowały rynek kwiatów doniczkowych. Nic w tym dziwnego. Są one cenione nie tylko ze względów botanicznych. Orchidee zakwitają przez wiele lat, a popularne odmiany takie jak Phalaenopsis mogą obsypywać kwiatami nawet zimą. Osoby, które wierzą w magię roślin cenią storczyki za ich pozytywną energią. Według przesądów kwiaty te przyciągają dobrostan, szczęście oraz powodzenie. Wiele osób wierzy, że storczyk w domu zapewni pomyślność domownikom. Stąd też częsty przesąd, że orchidee wręcza się domownikom podczas wizyty w gościach.

Dużą zaletą storczyków jest ich łatwa pielęgnacja. Kwiaty te nie mają wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych. Najważniejszym aspektem uprawy storczyków jest podłoże. Powinno być ono przepuszczalne, żyzne z warstwą drenażu. To właśnie drenaż pełni kluczową rolę. Odprowadza on wodą i doprowadza powietrze do korzenie. Dzięki temu zapewniona jest stała wentylacja, a korzenie storczyków nie gniją. Podlewanie storczyków powinno być umiarkowane. Podłoże nie może wysychać, ale nadmiar wody prowadzi do gnicia i pojawienia się chorób grzybowych.

Jak w przypadku wielu innych roślin doniczkowych zdarza się, że storczyki z niewiadomego powodu przestają wzrastać oraz kwitnąć. W takim przypadku, jeżeli wykluczy się choroby i błędy pielęgnacyjne, warto zastosować domowe odżywki ratunkowe. W przypadku orchidei najczęściej poleca się nawozy z czosnku. To naturalny antybiotyk, który posiada silne właściwości odkażające. Działa wzmacniająco, stymuluje wzrost oraz kwitnienie, a także chroni przed szkodnikami, w tym przed wełnowcami.

Czosnek w pielęgnacji storczyków możesz wykorzystać na kilka sposobów. Najszybszym z nich jest wykorzystanie granulowanego czosnku w formie przyprawy. Wystarczy, że 1-2 łyżeczki proszku wsypiesz i wymieszasz z górną warstwą ziemi doniczkowej. Stosuj raz na miesiąc, a szybko zauważysz, że storczyk zaczyna szybciej rosnąc. Czosnek w pielęgnacji storczyków możesz także wykorzystać do odżywienia i odczyszczenia korzeni. W tym celu należy 4 ząbki czosnku przecisnąć przez praskę, dodać 1 litr wody i odstawić na dobę. Po tym czasie wywar przecedzamy i namaczamy w nim korzenie przez około 30 minut. Metoda ta chroni przed gniciem korzeni, a także dezynfekuje je przed posadzeniem do świeżego podłoża.

Jak podlewać storczyki, aby ich nie przelać?

Wiosną i latem podlewaj storczyki częściej niż zimą. Zazwyczaj oznacza to co 5-10 dni, ale kluczowe jest obserwowanie podłoża i korzeni. Zasada "prawie suche": Najlepiej podlewać storczyki, gdy podłoże jest już prawie suche, ale nie całkowicie wysuszone. Waga doniczki jest dobrym wskaźnikiem – sucha doniczka jest znacznie lżejsza. Korzenie: Zdrowe korzenie storczyków, widoczne przez przezroczyste doniczki, są zielone i jędrne po podlaniu, a gdy wysychają, stają się srebrzysto-szare. To dobry sygnał, że czas na ponowne podlewanie.

