Zajumaj facetowi i zamiast do stóp weź do storczyków. Włóż do doniczki, a zobaczysz, co się zadzieje. Storczyki do majówki zaczną wypuszczać nowe kwiaty. Pielęgnacja orchidei

Storczyki to popularne kwiaty doniczkowe, symbolizujące szczęście i pomyślność, które wprowadzają pozytywną energię do domu.

Kluczem do ich pielęgnacji jest odpowiednie podłoże i podlewanie, naśladujące naturalne warunki epifityczne, aby korzenie nie gniły.

Zwykły pumeks, często używany do pielęgnacji stóp, może okazać się rewelacyjnym, tanim i trwałym materiałem drenażowym dla storczyków.

Zachwycają orientalnymi kwiatami i przez długie lata nie przestają kwitnąć. W ostatnich latach storczyki zdecydowanie zdominowały świat roślin doniczkowych. Popularne orchidee wręcza się jako prezent, a także wyraz wdzięczności. W wielu rejonach świata storczyki uznawane są za symbol szczęścia oraz pomyślności. Wprowadzają pozytywną energie do domów oraz przepędzają złą aurę. Naturalnie storczyki pochodzą z Azji to właśnie tam można znaleźć najpiękniejsze i najbardziej okazałe okazy. W Polsce, w warunkach doniczkowych najczęściej uprawia się odmiany storczyków takie jak: phalaenopsis, dendrobium oraz katleję.

Pokrusz i włóż do doniczki ze storczykiem. Takich kwiatów jeszcze nie widziałaś

Sekretem pielęgnacji jest podlewanie oraz odpowiednie podłoże. Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Storczyki w naturze rosną na drzewach jako epifity. Oznacza to, że w dużej mierze pobierają wilgoć z powietrza. Podłoże dla orchidei musi być zatem regularnie podlewane, ale nie mokre. Drenaż i przepuszczalna warstwa to sekret. Dzięki temu korzenie storczyków nie gniją i mają regularny dostęp do powietrza. Pamiętaj również, aby regularnie zraszać liście i pędy orchidei. W ten sposób będą one nie tylko żywozielone, ale również odpowiednio odżywione i nawodnione.

Podłoże do storczyków musi być przepuszczalne, co oznacza, że nie może składać się z samej ziemi. Tradycyjnie warstwę drenażową umieszcza się na dnie doniczki. Do jej wykonania najlepiej nadają się materiały, które są porowate, lekkie i nie rozkładają się szybko. Przed użyciem, materiał drenażowy warto przepłukać pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pyłki i drobne zanieczyszczenia. Następnie należy wsypać warstwę o grubości około 2-3 cm na dno doniczki. Po ułożeniu drenażu, można przystąpić do sadzenia storczyka w odpowiednim podłożu, zazwyczaj składającym się z kory sosnowej, chipsów kokosowych i perlitu.

Najczęściej wykorzystywanym materiałem do drenażu storczyków jest keramzyt. Są to lekkie, porowate granulki gliny. Okazuje się jednak, że domu możesz mieć coś, co sprawdzi się jeszcze lepiej. Mowa o zwykłym pumeksie. Choć najczęściej jest on wykorzystywany w usuwaniu zrogowaciałej skóry ze stóp to znajduje on również zastosowanie w pielęgnacji roślin.

Pumeks wulkaniczny to nic innego jak fragment skały magmowej o porowatej powierzchni. Właśnie ta porowata powierzchnia sprawia, że pumeks świetnie sprawdzi się do drenażu. Niewielkie otwory odprowadzają wodę i usuwają nadmiar wilgoci. Pumeks jako składa nie ulega rozkładowi i rewelacyjnie sprawdzi się w przypadku storczyków. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki pumeksu do roślin, ale tak samo dobrze sprawdzi się pumeks z drogerii. Kosztuje grosze, a działa tak samo. Ważne jednak, aby był to pumeks naturalny, wulkaniczne. Nie może być również używany. Bakterie z naskórka mogą bowiem uszkodzić i zainfekować korzenie storczyka.

Jak użyć pumeksu do warstwy drenażowej storczyka?

Wystarczy, że delikatnie pokruszysz pumeks na mniejsze kawałki, a następnie włożysz je na dno doniczki. Wystarczy jedna garść na jedną doniczkę. Pumeksu nie musisz często zmieniać na nowy, ale warto wymienić go podczas przesadzania storczyka.

