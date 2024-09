Kiedy storczyk marnieje, obieram 1 i wkładam do doniczki. Po kilku dniach roślina odżywa i rośnie jak szalona. Sposób na uratowanie storczyka

We wrześniu zrób to z grzejnikiem. Gdy temperatura spadnie, to sobie podziękujesz. Dzięki temu będzie więcej ciepła w pokoju

Co zrobić, gdy storczyk marnieje?

Storczyki już lata temu skradły serca Polek, które robią wszystko, aby roślina obsypała się kolorowymi kwiatami. Prawda jest taka, że czasami możemy poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu i energii, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Co więcej - bywa, że storczyk z różnych przyczyn zaczyna marnieć. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, aby uratować roślinę? Po pierwsze należy ją przesadzić do podłoża wyjątkowo chłonnego, a zarazem przepuszczalnego. Najpierw delikatnie wyjmij roślinę z doniczki i przytnij ostrym nożykiem suche korzenie. Oczyść je dobrze z ziemi (możesz użyć pędzla malarskiego) i przyjrzyj się, czy niektóre z nich nie obumarły. Wówczas konieczne jej obcięcie tych części korzenia za pomocą ostrego noża. W nowej i przeźroczystej doniczce należy przygotować specjalny drenaż z kory oraz węgla aktywnego. Potem przesadź swojego storczyka i przysyp jego korzenie odpowiednią ziemią.

Kolejną ważną kwestią w sytuacji, gdy storczyk marnieje, jest zapewnienie jemu odpowiednich składników odżywczych. To ważne z dwóch względów - wzmocnią one roślinę i uodpornią na choroby, ale też sprawią, że będzie rosła i kwitła. Ja stosuję sposób na marniejącego storczyka, który zdradziła mi moja ciocia. Obieram jeden ząbek czosnku i umieszczam go głęboko w ziemi, w której posadzona jest roślina. Otóż czosnek ma właściwości grzybobójcze, ale także sprawia, że kwitnie i rośnie jak szalony.

Pielęgnacja storczyków

W pielęgnacji storczyków wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będą pięknie kwitły i tym samym ozdabiać wnętrza naszego domu. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki.