Wrzucam do wody, gotuję przez 10 minut i podlewam monsterę. Rośnie jak szalona i wypuszcza nowe liście. Domowa odżywka do monstery

Monstera to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych ostatnich lat. Piękne, duże i intensywnie zielone liście o dość nietypowym kształcie stanowią wspaniałą ozdobę każdego pomieszczenia. I choć pielęgnacja monstery nie jest szczególnie skomplikowana, to jednak bywa, że ta uwielbiana przez Polki roślina doniczkowa marnieje. Dlatego warto pamiętać, że ta roślina doniczkowa oprócz nawodnienia i nasłonecznienia wymaga także odżywienia. To właśnie dzięki potasowi czy fosforowi rośnie i jest odporna na choroby. Za poleceniem koleżanki od jakiegoś czasu stosuję domową odżywkę do monstery, która znakomicie wspiera wzrost mojej rośliny. Otóż dwie skórki banana wrzucam do jednego litra wody i gotuję przez 10 minut. Następnie studzę i podlewam roślinę. Skórki banana to bogate źródło wielu składników odżywczych, za które monstera odwdzięczy się nowymi zielonymi liśćmi.

Pielęgnacja monstery. Jak dbać o roślinę?

Monstera ma swoje wymagania, które dobrze poznać przed jej zakupem. Przede wszystkim jest to gatunek rośliny rozrastający się i warto zadbać o dobrą podpórkę dla niej. Lubi rozproszone światło oraz żyzną glebę o obojętnym pH. Monstera potrzebuje drenażu na dnie doniczki, który zapewnia odprowadzanie nadmiaru wody. Ważnym elementem pielęgnacji monstery jest jej zraszanie. Roślina ta pochodzi z tropikalnego środowiska i potrzebuje regularnego, wodnego deszczu. Jednak tu zwróć uwagę na jeden fakt - do zraszania monstery stosuj jedynie miękką wodę, czyli przegotowaną i odstaną.