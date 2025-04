i Autor: Shutterstock,

Szokujące nagranie

"Co się tu się…" Mężczyzna leżał między torami. Dramatyczne nagranie z Redy

W Redzie (woj. pomorskie) doszło do niebezpiecznego incydentu. Grupa mężczyzn przechodziła przez tory w niedozwolonym miejscu. Nagle jeden z nich upadł. Kompani z trudem go podnieśli. Łatwo jest sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby właśnie nadjechał rozpędzony pociąg.