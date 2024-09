Do wazonu z różami wlewami odrobinę tego napoju. Świetny sposób na przedłużenie trwałości ciętych róż w wazonie. Odżywka do kwiatów ciętych

Kupiłaś taki sweter na jesień? To najczęstszy błąd kobiet podczas kupowania swetra. Przez to wygląda się "pospolicie"

Róże to zdecydowanie jedne z najczęściej wręczanych kwiatów. Są eleganckie i w wazonie prezentują się niezwykle okazale. Róże to również bogata symbolika. Kojarzą się z miłością i uczuciami. Białe róże symbolizują niewinność, a żółte są znakiem pomocy i przyjaźni. Cięte róże w wazonie mogą postać nawet 3 tygodnie. Wiele zależy od sposoby ich pielęgnacji. Wbrew obiegowej opinii o cięte kwiaty również należy dbać. W przypadku róż najważniejsze jest przycięcie łodyg. Przed włożenie róż do wazonu usuń wszystkie liście, które mogą stykać się z wodą. Ostrym narzędziem (najlepiej sekatorem) przytnij łodygi pod kątem około 45 stopni. Dzięki temu zwiększysz powierzchnie do przyjmowania wody przez kwiat.

Wlej niewielką ilość tego napoju do wazonu. Cięte róże będą świeże dwa razy dłużej

Aby róże w wazonie pozostały świeże przez dłuższy czas możesz je dodatkowo odżywić. Najpopularniejszym sposobem na pielęgnację kwiatów ciętych jest aspiryna. To świetnie i szybka odżywka do kwiatów. Na 1 l wody dodaj 1 tabletkę aspiryny. Działa ona niczym przyspieszacz wzrostu, chroni rośliny przed chorobami i zapobiega przedwczesnemu gniciu. W przypadku ciętych róż świetnym sposobem na ich odżywienie będzie także Sprite. Ten popularny napój zapobiega mętnieniu wody i dostarcza kwiatom potrzebnych składników odżywczych. Na jeden wazon z powodzeniem wystarczy pół szklanki Sprite. Pamiętaj, że sekretem długiej żywotności kwiatów w wazonie jest regularna wymiana wody. Rób to jak najczęściej. W przestałej i mętnej wodzie rozwijają się bakterie, które nie wpływają dobrze na kondycję rośliny. Doprowadzają one do gnicia łodyg i w konsekwencji do obumarcia kwiatów.

