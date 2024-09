Zalewam to wodą i dodaję kawy. Po 2 godzinach mam idealną odżywkę do zamiokulkasa. Stawia roślinę na nogi i poprawia jej kondycję

Zamiast do paznokci, używam do usuwania naklejki z szyby samochodowej. Z łatwością znika razem z klejem i nie szkodzi powierzchni. Usuwanie naklejki z szyby

Ekspresowa odżywka do zamiokulkasa. Gotowa w 2 godziny

Zdarza się, że jesienią i zimą zamiokulkas zaczyna marnieć. Jego liście stają się przesuszone i zaczynają brązowieć. Opadają i cała roślina nie wygląda na zdrową. W takim przypadku warto dodatkowo go odżywić. Przyda mu się bomba składników odżywczych, po których zamiokulkas odzyska dobra kondycję, a liście znów stają się zielone oraz sprężyste.

Jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych odżywek do kwiatów jest ta z fusami po kawie. Są one bogate w wiele związków mineralnych, które lubią rośliny. To między innymi fosfor, magnez, potas oraz związki azotu, które wspierają prawidłowy rozwój i rozrost roślin. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusty z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej.

Do przygotowania ekspresowej odżywki do zamiokulkasa poza fusami po kawie będziesz potrzebować także 100 g białej fasoli. Mało osób zdaje sobie sprawę, że fasola to prawdziwa bomba witaminowa dla kwiatów. Zawiera ona azot, potas, fosfor oraz żelazo. Wszystkie te składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin.

Jak przygotować domową odżywkę do zamiokulkasa z fusów po kawie i fasoli?

Weź 100 g białej fasoli i zalej ją litrem wody. Dodaj 2 łyżki fusów po kawie i odstaw na około 2 godzin. Po tym czasie przecedź całość przez sito i dodaj kolejne 2 łyżki fusów po kawie. Dokładnie wymieszaj i tak przygotowaną odżywką podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz pierwsze efekty, a zmarniały i oklapnięty zamiokulkas niemalże od razu stanie na nogi. Odżywkę z fasoli i fusów po kawie możesz stosować jesienią i zimą.

