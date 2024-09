We wrześniu podlewam skrzydłokwiat kuracją pielęgnującą. Poprawia kondycję po upałach i sprawia, że skrzydłokwiat odzyskuje bujną zieleń liści. Odżywka do kwiatów

Podlewam tym winorośl we wrześniu 2 razy. Obsypuje się przepysznymi winogronami aż do wczesnej zimy. Domowy nawóz do winogron

Moja babcia zawsze do worka z ziemniakami wkładała to. Dzięki temu ziemniaki przez długie tygodnie zachowywały świeżość i nie puszczały pędów

Zrób to z hortensją we wrześniu. Wiosną powita Cię w ogrodzie kwietny zagajnik. Ważna data od ogrodników. Rozmnażanie hortensji domowym sposobem

Dlaczego skrzydłokwiat marnieje na jesień?

Wysokie temperatury bywają zabójcze dla skrzydłokwiatu. Roślina ta nie lubi upałów, suchego powietrza i dużego słońca. Dodatkowo nieregularne podlewanie może sprawić, że skrzydłokwiat zacznie marnieć. We wrześniu warto dodatkowo zadbać o skrzydłokwiat i poprawić jego kondycję. W pierwszej kolejności należy zadbać o prawidłowe podlewania. Dostarczaj roślinie dużo wody. Uważaj jednak, by nie przelać skrzydłokwiatu i nie doprowadzić do gnicia korzeni. Zawsze odlewaj nadmiar wody zbierający się na podstawce doniczki. We wrześniu możesz delikatnie spryskać liście rośliny. Możesz również na około 30 minut wstawić doniczkę z skrzydłokwiatem do miski wypełnionej wodą. Po tym czasie roślina powinna pobrać wystarczającą ilość wody. Dodatkowo zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza. W sezonie grzewczym korzystaj z nawilżaczy powietrza i unikaj stawiania skrzydłokwiatu tuż nad grzejnikami.

Kuracja wzmacniająca do skrzydłokwiatu. Rozpuść 1 łyżeczkę w wodzie i dodaj do konewki

Świetnym sposobem na odżywienie skrzydłokwiatu jest żelatyna. To dość niedoceniony pomocnik w pielęgnacji kwiatów doniczkowych. Żelatyna zwiera duże ilości białka, które stymulują zdrowy wzrost rośliny, a także bezpośrednio wpływają na kondycję liści. Twój skrzydłokwiat odzyska wigor, a jego liście znów będą intensywnie zielone. Aby przygotować domową odżywkę do skrzydłokwiatu wymieszaj 1 łyżeczkę żelatyny z 1 litrem wody. Tak przygotowany napar przelej do konewki i podlewaj nim skrzydłokwiat raz w tygodniu. Pamiętaj, że wszystkie domowe odżywki do roślin nie posiadają konserwantów i należy jest zużyć od razu po przygotowaniu.

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Dalej