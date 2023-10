Skrzydłokwiat nie kwitnie i żółknie? Zastosuj te rady ogrodników, a będzie bujnie zielony i zachwyci kwiatami

Wrzuć to do prania, a efekt Cię zaskoczy. Bombowa sztuczka, by pozbyć się sierści oraz kłaczków z ubrań. Sposób na pranie ubrań bez włosów

Najczęściej skrzydłokwiat nie kwitnie dlatego, że ma za mało światła. To może być także jedną z przyczyn pogarszającej się struktury liści. Skrzydłokwiat żółknie, brązowieje a nawet usycha także z innych przyczyn. Choć ta roślina doniczkowa ma małe wymagania, to jest kilka zasad pielęgnacji, o których nie wolno zapominać, by cieszyć się soczyście zielonymi liśćmi i pięknymi białymi kwiatami.

Skrzydłokwiat ma swoje wymagania. Dlaczego nie kwitnie?

Skrzydłokwiat w naturze rośnie w cieniu lasów tropikalnych. Dlatego chcąc cieszyć się okazałymi kwiatami trzeba spełnić podobne wymagania. Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie, to najprawdopodobniej źle odczytaliśmy zalecenia dotyczące pielęgnacji. W naturalnym środowisku roślina jest osłonięta od ostrych promieni słonecznych, ale ma dostęp do jasnego światła. Dlatego najczęstszym powodem braku kwiatów jest za ciemne stanowisko. Nie wolno także ustawiać go na nasłonecznionym parapecie. Ostre światło jest szkodliwe dla rośliny. Kolejnym powodem,przez który skrzydłokwiat nie kwitnie może być złe nawożenie. Zamiast stosować bogatą w azot odżywkę do roślin zielonych lepiej zasilić kwiat preparatem do roślin kwitnących. Można zastosować także domowy preparat ze skórek od banana. Kolejną przyczyną braku kwiatów jest podlewanie twardą wodą.

Skrzydłokwiat żółknie i brązowieje. Ogrodnicy radzą jak uratować roślinę

Brak kwiatów to nie jedyny problem miłośników tej rośliny. Skrzydłokwiat choć mało wymagający, czasami żółknie lub brązowieje. Piękne, duże soczysto zielone liście marnieją w oczach z kilku powodów. Ogrodnicy radzą w takich sytuacjach w pierwszej kolejności przeanalizować sposób podlewania. Skrzydłokwiat nie lubi wysokiej wilgotności podłoża. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Żeby uratować roślinę, trzeba ją przesadzić do nowej ziemi, wcześniej usuwając uszkodzone korzenie. Czasami także od nadmiernego podlewania na ziemi tworzy się pleśń. Można ja usunąć przy użyciu cynamonu. Kolejną przyczyna żółknięcia liści skrzydłokwiatu może być intensywne oświetlenie. Wtedy lepiej przenieść doniczkę w na mniej nasłonecznione ale wciąż jasne stanowisko.

Dlaczego skrzydłokwiat usycha na końcach liści? Winne jest suche powietrze

Jeśli skrzydłokwiat jest odpowiednio pielęgnowany, a mimo to liście żółkną i brązowieją, winne może być suche powietrze. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej jesienią i zimą, kiedy w mieszkaniu działają kaloryfery. Gdy powietrze jest za suche końcówki liści zaczynają zasychać. Żeby uniknąć dalszego uszkodzenia trzeba każdego dnia zraszać roślinę miękką wodą w temperaturze pokojowej. Przyczyną brązowienia liści może być także nadmierne nawożenie. Skrzydłokwiat warto wzmacniać raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września.

Skrzydłokwiat żółknie. Jakie są inne przyczyny

Oprócz opisanych powyżej przyczyn żółknięcia skrzydłokwiatu, warto zwrócić uwagę także na przeciągi. Szczególnie zimą nie powinniśmy narażać rośliny na chłodne powietrze. Skrzydłokwiat może także żółknąć zakatowany przez przędziorki albo po prostu dlatego, że liście są już stare. Wtedy należy usunąć starzejące się części rośliny.

ZOBACZ TEŻ: Epipremnum złociste będzie rosło jak na drożdżach. Wystarczy, że zrobisz tę jedną rzecz. Nic nie kosztuje, a kwiat będzie największą ozdobą pokoju

Sonda Znałaś/eś te zasady pielęgnacji skrzydłokwiatu? Tak Nie Niektóre