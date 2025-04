Nagła deklaracja Trumpa, chodzi o jego zdrowie. Niebawem wszystko będzie jasne

Donald Trump o swoim zdrowiu: "Nigdy nie czułem się lepiej". Zapowiada badania lekarskie na 11 kwietnia

Donald Trump w czerwcu skończy 79 lat, ale werwy można mu pozazdrościć. Na pewno wielu by powiedziało, że ma jej o wiele za dużo. Ale bez względu na to, ile urzędujący w danym momencie amerykański prezydent ma lat, musi poddawać się na wszelki wypadek badaniom lekarskim. Dotyczy to także Trumpa, ale on niczego się nie boi i wręcz nie może się doczekać spotkania z medykami. "Z przyjemnością informuję, że moje od dawna planowane coroczne badanie medyczne odbędzie się w Walter Reed Army Medical Center w najbliższy piątek. Nigdy nie czułem się lepiej, ale mimo to trzeba to zrobić!" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Trump uwielbia hamburgery, ale nie pije i nie pali. Jest tylko o cztery lata młodszy od Bidena

Trump przed kampanią wyborczą przeszedł kurację odchudzającą i podobno nieco ograniczył swoje upodobanie do fast foodów. Nie pije alkoholu i nie pali papierosów. Wielokrotnie mówił o starszym zaledwie o cztery lata Joe Bidenie, że jego stan zdrowia i umysłu czynią go niezdolnym do sprawowania funkcji prezydenta, podkreślał przy tym własny, o wiele lepszy stan, ale nie wchodząc w szczegóły. Być może po piątkowym badaniu się ich doczekamy.

Trump announces that his annual physical examination will be done at Walter Reed Army Medical Center on Friday. pic.twitter.com/FZ6FeSiQpa— Emel Akan (@mlakan) April 7, 2025

