Katastrofa dwóch wycieczkowców na Nilu w Egipcie! Nie żyje turystka

Zderzenie dwóch statków z turystami na Nilu w Egipcie. Nie żyje 47-latka z Włoch

Tragedia turystów podczas wycieczki w Egipcie! Jak informują włoskie media, w tym La Stampa czy L'Unione Sarda, na Nilu, około 30 kilometrów od Luksoru doszło do zderzenia dwóch statków wycieczkowych. Podróżowali nimi zagraniczni turyści, a jednym z nich, Royal Beau Rivage, około 80 osób z Włoch. W niedzielę około godziny 19. czasu lokalnego, podczas manewrów związanych z przeprawą przez śluzę Esna, wycieczkowce wpadły na siebie. Uderzenie było na tyle silne, że zniszczone zostały co najmniej cztery kabiny Royal Beau Rivage, a część pasażerów wpadła do wody. Zdjęcia, które publikują włoskie media, pokazują poważne zniszczenia. Niestety, potwierdzono śmierć jednej osoby, brak natomiast jeszcze doniesień o rannych czy zaginionych.

ZOBACZ TEŻ: Zginęli w koszmarnym wypadku w Egipcie. Anita i jej syn Maciek wyruszyli w ostatnią drogę. "Mam nadzieję że niedługo się spotkamy"

Ofiara śmiertelna to 47-letnia obywatelka Włoch Denise Ruggeri. Upadła, doznając poważnych obrażeń klatki piersiowej

Ofiara to 47-letnia obywatelka Włoch Denise Ruggeri. Kobieta podróżowała z mężem W chwili wypadku przebywała w swojej kabinie. Upadła, doznając poważnych obrażeń klatki piersiowej, w tym przebicia płuca. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej i próby przewiezienia jej do szpitala w Esnie, życia kobiety nie udało się uratować. 47-latka pochodziła z Abruzji, z miejscowości Cagnano Amiterno w prowincji L’Aquila. Z zawodu była nauczycielką, pracowała w szkole podstawowej. Po informacji o jej śmierci w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy kondolencyjne od uczniów, współpracowników i znajomych. Na miejsce zdarzenia udali się przedstawiciele włoskich służb konsularnych. Konsul Włoch w Kairze Giulia De Nardis przebywa w Luksorze, monitorując sytuację i kontaktując się z poszkodowanymi turystami. Honorowy konsul Włoch był na miejscu tuż po wypadku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch potwierdziło, że sprawa jest na bieżąco nadzorowana, a minister Antonio Tajani został poinformowany o tragedii. Egipskie władze wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny kolizji.

Sonda Widziałeś piramidy w Egipcie na własne oczy? Tak Nie

Sul Nilo una crociera si è trasformata in tragedia: Denise Ruggeri, 47 anni, originaria di L'Aquila, è morta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava, la Royal Beau Rivage, si è scontrata con un'altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud… pic.twitter.com/XvbsyoP3em— La Stampa (@LaStampa) December 22, 2025

Chi è Denise Ruggeri, la 47enne morta nello scontro tra navi sul Nilo: abruzzese, insegnava in un'istituto comprensivo nell'Aquilano https://t.co/VDRE4j7G63— Il Giornale d'Italia (@Giornaleditalia) December 22, 2025

Quiz. Wiedza ogólna o świętach Bożego Narodzenia. Uzyskasz maksimum punktów? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od rozgrzewki. Ile powinno być potraw na wigilijnym stole? 12 10 Dowolna liczba Następne pytanie