Katastrofa dwóch wycieczkowców na Nilu w Egipcie! Nie żyje turystka

2025-12-22 10:38

Tragiczne doniesienia z Egiptu! Na rzece Nil około 30 kilometrów od Luksoru zderzyły się dwa statki wycieczkowe z turystami z zagranicy. Nie żyje jedna osoba, to 47-letnia obywatelka Włoch. Na włoskich portalach informacyjnych czytamy, że zabita kobieta to nauczycielka z L'Aquili. Zginęła w swojej kajucie. Co teraz wiadomo o katastrofie na Nilu?

Turystka zginęła po wypadku na rzece Nil w Egipcie

Zderzenie dwóch statków z turystami na Nilu w Egipcie. Nie żyje 47-latka z Włoch

Tragedia turystów podczas wycieczki w Egipcie! Jak informują włoskie media, w tym La Stampa czy L'Unione Sarda, na Nilu, około 30 kilometrów od Luksoru doszło do zderzenia dwóch statków wycieczkowych. Podróżowali nimi zagraniczni turyści, a jednym z nich, Royal Beau Rivage, około 80 osób z Włoch. W niedzielę około godziny 19. czasu lokalnego, podczas manewrów związanych z przeprawą przez śluzę Esna, wycieczkowce wpadły na siebie. Uderzenie było na tyle silne, że zniszczone zostały co najmniej cztery kabiny Royal Beau Rivage, a część pasażerów wpadła do wody. Zdjęcia, które publikują włoskie media, pokazują poważne zniszczenia. Niestety, potwierdzono śmierć jednej osoby, brak natomiast jeszcze doniesień o rannych czy zaginionych. 

Ofiara śmiertelna to 47-letnia obywatelka Włoch Denise Ruggeri. Upadła, doznając poważnych obrażeń klatki piersiowej

Ofiara to 47-letnia obywatelka Włoch Denise Ruggeri. Kobieta podróżowała z mężem W chwili wypadku przebywała w swojej kabinie. Upadła, doznając poważnych obrażeń klatki piersiowej, w tym przebicia płuca. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej i próby przewiezienia jej do szpitala w Esnie, życia kobiety nie udało się uratować. 47-latka pochodziła z Abruzji, z miejscowości Cagnano Amiterno w prowincji L’Aquila. Z zawodu była nauczycielką, pracowała w szkole podstawowej. Po informacji o jej śmierci w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy kondolencyjne od uczniów, współpracowników i znajomych. Na miejsce zdarzenia udali się przedstawiciele włoskich służb konsularnych. Konsul Włoch w Kairze Giulia De Nardis przebywa w Luksorze, monitorując sytuację i kontaktując się z poszkodowanymi turystami. Honorowy konsul Włoch był na miejscu tuż po wypadku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch potwierdziło, że sprawa jest na bieżąco nadzorowana, a minister Antonio Tajani został poinformowany o tragedii. Egipskie władze wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny kolizji.  

