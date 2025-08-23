Tragiczny wypadek w Egipcie pochłonął życie lekarki z Olsztyna i jej 7-letniego syna.

Uroczystości pogrzebowe Anity i Maćka odbyły się w Olsztynie, gromadząc tłumy żałobników.

Ostatnie pożegnanie było naznaczone wzruszającymi słowami męża i ojca, który przeżył wypadek.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragedii.

Koszmarny wypadek w Egipcie. Zginęła lekarka z Olsztyna i jej syn

Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 29 lipca, w pobliżu miejscowości Marsa Alam. Około godz. 17:00 dachował bus z turystami wracającymi z wycieczki fakultatywnej do miejscowości Hamata. W pojeździe jechało około 10 osób. Zginęły trzy osoby, w tym dwoje Polaków – lekarka Anita i jej 7-letni syn Maciej.

Ostatnie pożegnanie ofiar wypadku. "Kochana Anitko, byłaś dla mnie wszystkim"

Blisko miesiąc po tych tragicznych wydarzeniach, w sobotę, 23 sierpnia odbyło się ostatnie pożegnanie Anity i Macieja. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 9:30 mszą świętą w katedrze w Olsztynie. Nabożeństwu przewodniczył abp. Józef Górzyński i celebrowało go sześciu duchownych.

W ostatnim pożegnaniu uczestniczył pogrążony w żałobie mąż Anity i ojciec Macieja, który również brał udział w koszmarnym wypadku w Egipcie i widział śmierć swojej żony i synka.

- Synku, Maćku, mam nadzieję że niedługo się spotkamy i mnie przywitasz, tak jak zawsze mówiłeś "Kochany tatusiu". Mam nadzieję że tam w niebie będziesz miał swoją Łódź, w której będziesz do mnie machał - mówił z ambony pan Rafał. - Kochana Anitko, byłaś dla mnie wszystkim. Dałaś mi w życiu wszystko. Bardzo ciebie kocham.

Olsztyńską bazylikę wypełniły tłumy. Tragicznie zmarła kobieta była znaną osobą w Olsztynie i cenioną lekarką. W swojej karierze zawodowej odebrała wiele porodów i przeprowadziła wiele operacji ginekologicznych.

Po mszy żałobnej ofiary tragicznego wypadku pod Marsa Alam wyruszyły w swoją ostatnią drogę. Anita i Maciej zostali pochowani na cmentarzu w Klebarku.

Prokuratorskie śledztwo w sprawie tragedii pod Marsa Alam

Na początku sierpnia Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo ws. katastrofy w ruchu lądowym w Egipcie, w której zginęło dwoje Polaków - lekarka Anita i jej 7-letni syn Maciej. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik rodziny pokrzywdzonych. Śledztwo dotyczy podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu, w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niedostosowania prędkości i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych. W konsekwencji doszło do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przez co zmarło dwoje Polaków i obywatel Egiptu. Ponadto miało dojść do narażenia życia i zdrowia innych osób, obywateli polskich będących pasażerami tego pojazdu. W sprawie został m.in. przesłuchany pokrzywdzony czyli mąż zmarłej lekarki

- W momencie, gdy pojazd przemieszczał się w pobliżu miejscowości Marsa Alam, kierujący utracił panowanie nad prowadzonym pojazdem wypadając z drogi, a następnie wielokrotnie dachując - informowała prokuratura.

Olsztyńska prokuratura planuje wystąpienie do władz Egiptu z wnioskiem o realizację czynności procesowych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.

Sonda Czy udzielałeś/aś pomocy ofiarom wypadku? TAK NIE