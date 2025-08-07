Tragiczny wypadek w Egipcie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci lekarki i jej synka

2025-08-07 16:38

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła w środę (6 sierpnia) śledztwo ws. katastrofy w ruchu lądowym w Egipcie, w której zginęło dwoje Polaków - lekarka Anita i jej 7-letni synek. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik rodziny pokrzywdzonych.

Ginekolożka z Olsztyna zginęła w wypadku busa w Egipcie

Ginekolożka z Olsztyna zginęła w wypadku busa w Egipcie
  • W Olsztynie wszczęto śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęli polska lekarka i jej 7-letni syn.
  • Prokuratura bada naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, w tym przekroczenie prędkości i niedostosowanie taktyki jazdy do warunków.
  • Pojazd, którym podróżowali Polacy, dachował w pobliżu Marsa Alam, co doprowadziło do śmierci trzech osób.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i czy polska prokuratura uzyska dostęp do wszystkich materiałów?

W komunikacie olsztyńskiej prokuratury czytamy, że śledztwo dotyczy podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu, w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niedostosowania prędkości i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych.

Jak dodała prokuratura, w konsekwencji doszło do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przez co zmarło dwoje Polaków i obywatel Egiptu. Ponadto miało dojść do narażenia życia i zdrowia innych osób, obywateli polskich będących pasażerami tego pojazdu.

Prokuratura przekazała, że 29 lipca pokrzywdzeni wracali busem z wycieczki fakultatywnej wykupionej w biurze podróży. Pojazd kierowany był przez obywatela Egiptu. W busie znajdowali się uczestnicy wycieczki będący obywatelami Polski oraz jeden obywatel Egiptu.

- W momencie, gdy pojazd przemieszczał się w pobliżu miejscowości Marsa Alam, kierujący utracił panowanie nad prowadzonym pojazdem wypadając z drogi, a następnie wielokrotnie dachując - podała prokuratura.

Olsztyńska prokuratura planuje wystąpienie do władz Egiptu z wnioskiem o realizację czynności procesowych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.

Wcześniej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski powiedział w rozmowie z PAP, że zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik rodziny, która uczestniczyła w wypadku w Egipcie. Osoby, które zginęły to mieszkanka Olsztyna i jej 7-letni syn. W ocenie pełnomocnika, mogło dojść do katastrofy w ruchu lądowym.

CZYTAJ TEŻ: W Egipcie zginęła ceniona ginekolożka i jej synek. Świadkowie mówią o tragedii w Hurghadzie

Ginekolożka z Olsztyna zginęła w koszmarnym wypadku w Egipcie. Szpital w żałobi…
