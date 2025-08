Zawiadomienie do prokuratury w Olsztynie dotyczy tragicznego wypadku w Egipcie.

W zdarzeniu, do którego doszło pod koniec lipca, zginęła mieszkanka Olsztyna z synem i obywatel Egiptu.

Polska prokuratura zamierza współpracować ze stroną egipską, by wyjaśnić okoliczności wypadku.

Czy śledztwo ujawni, co doprowadziło do tej tragedii, i czy ktoś poniesie odpowiedzialność?

Tragiczna śmierć ginekolożki i jej synka w Egipcie

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski, zawiadomienie jest „bardzo oszczędne i lakoniczne”. Dotyczy wypadku, który miał miejsce w Egipcie pod koniec lipca. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła mieszkanka Olsztyna wraz z synem. Pełnomocnik rodziny uważa, że mogło dojść do katastrofy w ruchu lądowym. W wypadku zginął także obywatel Egiptu.

Wcześniej rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński informował, że zmarli Polacy uczestniczyli w wycieczce fakultatywnej w pobliżu miejscowości Marsa Alam. Tragiczny wypadek w Egipcie wstrząsnął opinią publiczną, a polskie służby dyplomatyczne natychmiast podjęły działania w celu udzielenia pomocy poszkodowanym i ich rodzinom.

– Mamy ustaloną listę osób, które brały udział w tym wyjeździe, będziemy chcieli z nimi porozmawiać. Niektóre z tych osób są w trakcie leczenia w Egipcie, więc trudno wskazywać jakiekolwiek terminy – wyjaśnił.

Prokuratura w Olsztynie zamierza współpracować ze stroną egipską w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku. Polska zwróci się do egipskich śledczych o przekazanie zgromadzonych materiałów dowodowych.

– Część czynności wykonamy na miejscu. Będą to m.in. przesłuchania uczestników wycieczki – dodał prokurator Brodowski. Zaznaczył, że strona egipska nie musi zgadzać się ze wszystkimi decyzjami polskich śledczych, zwłaszcza w kwestii ewentualnych zarzutów. – Ale to jest bardzo odległy etap. Na ten moment musimy ustalić, co i gdzie się stało – podkreślił.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że w wypadku busa w Egipcie zginęło dwoje Polaków: matka z dzieckiem. Rannych zostało trzech obywateli polskich, z czego dwójka trafiła do szpitala. Kolejna osoba z polskim obywatelstwem odniosła uraz ortopedyczny nogi, ale nie wymagała hospitalizacji.

Wroński zapewnił, że polskie służby dyplomatyczne udzielają wszelkiej możliwej pomocy rannym i ich bliskim. Śledztwo w sprawie tragedii w Egipcie ma na celu ustalenie przyczyn wypadku i ewentualnej odpowiedzialności osób trzecich.