Zamieniła imprezy na jasełka! Kate Moss wzorową parafianką

"Daily Mail": Kate Moss porzuciła szalone imprezy i została gorliwą parafianką organizującą jasełka

To chyba koniec świata! Kate Moss, jedna z największych imprezowiczek świata, tym razem chyba naprawdę postanowiła całkowicie odmienić swoje życie. Jak plotkuje Harriet Kean z Daily Mail, aż trudno uwierzyć w to, co stało się z modelką. Przecież dokładnie rok temu pisaliśmy, że rzuciła hrabiego tuż przed Bożym Narodzeniem, bo nie pił, a Kate marzyła o powrocie do szaleństw młodości. Jednak teraz znów zaszła zmiana. "Słyszałam, że 51-letnia modelka odegrała „kluczową” rolę w organizacji jasełek w swojej wiosce w Cotswolds w te święta" - pisze dziennikarka DM. "Powiedziano mi, że zaangażowanie Moss było zasługą członka rady parafialnej, z którym się zaprzyjaźniła. Para zbliżyła się do siebie i regularnie spotyka się na filiżankę herbaty. Przez lata Kate zaangażowała się w wiele spraw kościelnych, między innymi zarządzaniem harmonogramem dyżurów, witaniem gości, zarządzaniem zbiórkami i pomaganiem w nabożeństwach" - dodaje Harriet Kane. Cóż, być może ów tajemniczy członek rady parafialnej to jakaś nowa miłość Kate, ale może to tylko przyjaźń. Pozostaje czekać, aż przyłapią ich w Cotswolds paparazzi!

Kate Moss. Kariera, dzieci, mąż, rozwód

Kate Moss zaczęła karierę w 1988 roku, kiedy przedstawicielka agencji modelek przypadkiem wypatrzyła ją na lotnisku. Wkrótce nastoletnia Kate wystąpiła na okładkach „The Face”, „Vogue”, „Harper Collins”. Została modelką Calvina Kleina, pracowała też m.in. dla Dolce & Gabbana, Versace, L’Oreal. Ma 22-letnią córkę Lilę Grace ze związku z dziennikarzem Jeffersonem Hackiem. 1 lipca 2011 wyszła za Jamiego Hince’a, wokalistę zespołu The Kills, rozwiedli się po pięciu latach. Była też związana Johnnym Deppem (w latach 90.) i Petem Doherty (2005-2007) z zespołu The Libertines. Podczas związku z Dohertym wybuchł skandal, gdy media opublikowały zdjęcia Kate zażywającej narkotyki. Od 2017 roku modelka była trzeźwa, podobnie jak jej ostatnia miłość, Nikolai von Bismarck, który w tym roku również odstawił używki i zrezygnował z imprez. Wytrzymała parę lat, a mniej więcej po przekroczeniu pięćdziesiątki znów poszła w tango. Najwyraźniej teraz weszła ponownie w grzeczny etap życia.

TALK OF THE TOWN: Kate Moss is living a 'stable' life... by helping out at the local Nativity play https://t.co/88fYNZ6Qj9— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 21, 2025

