Kate Moss rzuciła hrabiego, bo nie pił! Słynna modelka już wolna. Zobacz jej zdjęcia!

50-letnia Kate Moss i 37-letni hrabia Nikolai von Bismarck rozstali się po dziewięciu latach związku. On już nie chciał imprez, ona tak!

Uwaga zaprzysięgli fani Kate Moss! Pora pakować walizki i ruszać do Wielkiej Brytanii, bo słynna topmodelka od teraz jest już do wzięcia. Jak ujawnia "The Sun", gwiazda i jej niedawny ukochany hrabia Nikolai von Bismarck (37 l.) rozstali się po dziewięciu latach związku. Od pewnego czasu schodzili się i rozchodzili, jednak zawsze wracali na salony pogodzeni. Aż do teraz. Co ich poróżniło? Według źródeł "The Sun" imprezowa modelka nie mogła już ścierpieć spokojnego trybu życia młodszego o 13 lat partnera. W tym związku to ona była tą szaloną, a hrabia wybrał trzeźwe życie. W 2017 roku oboje postanowili rzucić balangi i wszelkie używki. Kate Moss wytrwała w postanowieniu parę ładnych lat, podczas których opowiadała, jak leczy się światłem księżyca i otwiera na magię kryształów. Ale ciągnęło wilka do lasu i w końcu stało się - Kate wróciła do zakrapianych imprez, a paparazzi od jakiegoś roku znów fotografują ją wytaczającą się z klubów niczym w czasach Pete'a Doherty. „Uważała, że podążają różnymi ścieżkami w życiu. A w wieku 50 lat Kate czuje się wspaniale, chce wrócić do przeszłości i trochę się zabawić na czas świąt Bożego Narodzenia. Mimo że jest od niej młodszy o 13 lat, Nikolai chce spokojniejszego życia. Pozostaje na trzeźwej ścieżce, oni po prostu mają coraz bardziej różne hobby i pragnienia" - ujawnia brytyjskim dziennikarzom tajemniczy informator.

Kate Moss. Kariera, dzieci, mąż, rozwód

Kate Moss zaczęła karierę w 1988 roku, kiedy przedstawicielka agencji modelek przypadkiem wypatrzyła ją na lotnisku. Wkrótce nastoletnia Kate wystąpiła na okładkach „The Face”, „Vogue”, „Harper Collins”. Została modelką Calvina Kleina, pracowała też m.in. dla Dolce & Gabbana, Versace, L’Oreal. Ma 22-letnią córkę Lilę Grace ze związku z dziennikarzem Jeffersonem Hackiem. 1 lipca 2011 wyszła za Jamiego Hince’a, wokalistę zespołu The Kills, rozwiedli się po pięciu latach. Była też związana Johnnym Deppem (w latach 90.) i Petem Doherty (2005-2007) z zespołu The Libertines. Podczas związku z Dohertym wybuchł skandal, gdy media opublikowały zdjęcia Kate zażywającej narkotyki. Od 2017 roku modelka była trzeźwa, podobnie jak jej ostatnia miłość, Nikolai von Bismarck, który w tym roku również odstawił używki i zrezygnował z imprez. Wytrzymała parę lat, a mniej więcej po przekroczeniu pięćdziesiątki znów poszła w tango.

Sonda Czy Johnny Depp i Kate Moss powinni znów zostać parą? Tak, świetnie do siebie pasują Tylko nie to!

Kate Moss, 50, 'splits from boyfriend Nikolai Von Bismarck, 37, after nine years' as friends reveal his teetotal lifestyle caused clashes https://t.co/IWTB89huAQ pic.twitter.com/abDGYduRB9— Mail+ (@DailyMailUK) December 10, 2024

QUIZ. Pokolenie Z nie ma szans w tym quizie! Tylko boomer odpowie na każde pytanie Pytanie 1 z 10 Dokończ tego suchara! "Przychodzi MC Hammer do cukierni i mówi..." Pięć ciastek Trzy ciastka Siedem ciastek Następne pytanie