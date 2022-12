Wielka wojna sióstr Moss! Młodsza modelka wysuwa oskarżenia

Putin potajemnie zrobił to w nocy! Planuje uderzenie z nowej strony? Dyktator spotka się też z Łukaszenką

Kabajewa w szaleńczym tańcu! To szok, co wyrabiała na otwarciu hali sportowej

Kate Moss zaatakowana przez Lottie Moss! 24-letnia siostra gwiazdy nie owijała w bawełnę

Tam, gdzie są siostry Moss, nie może być spokojnie i wybuch skandalu jest zawsze kwestią czasu! Kate Moss (48 l.), dziś weteranka wybiegów, znana była kilkanaście lat temu z imprezowego stylu życia, romansów z gwiazdami rocka i wciągania kokainy. Jej młodsza przyrodnia siostra Lottie Moss (24 l.) najwyraźniej chce iść w jej ślady. Obie panie mają wspólną matkę, ale innego ojca. Dość rzadko widywało się je razem, tak jakby nie miały ze sobą najlepszego kontaktu. Sytuacji nie poprawiły ostatnie poczynania Lottie Moss, która nie tylko podobnie jak Kate wylądowała na odwyku, ale zaczęła zarabiać na życie sprzedażą własnych nagich zdjęć w internecie. Ostatnio zaś obudziła się po zakrapianym balu z tatuażem na twarzy. Pojawiły się głosy, że nie ma czego szukać na światowych wybiegach i żadna renomowana marka nie zaprosi jej już do współpracy. Jednak Lottie za swoje zawodowe porażki najwyraźniej wini... siostrę! Co napisała na Instagramie Lottie Moss?

Lottie Moss lodowato o siostrze: "Ta osoba nigdy tak naprawdę mnie nie wspierała"

"Wiem, że zaczynałam z bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jestem siostrą kogoś bardzo sławnego. Ale wierzcie mi lub nie, ta osoba nigdy tak naprawdę mnie nie wspierała" - wypaliła Lottie Moss. Co na to Kate? Jak plotkują brytyjskie media, prawdopodobnie rozstała się z młodszym o kilkanaście lat Nikolaiem von Bismarckiem i przeżywa załamanie. Nie pojawia się publicznie, nie poszła nawet na promocję Diet Coke, do czego zobowiązywał ją kontrakt. Teraz nawet Lottie zadała jej cios! Czy Kate odpowie?

Sonda Wolisz Kate Moss czy Lottie Moss? Kate Lottie

Lottie Moss swipes at model sister Kate Moss for 'not being there for her' in 'toxic' industry as she talks 'worst place' of her life https://t.co/g1uIn1zqad pic.twitter.com/lEVJloOzUX— Daily Express (@Daily_Express) December 15, 2022

QUIZ. Rozpoznasz gwiazdę po jej prawdziwym imieniu i nazwisku?! Niektóre pytania mogą zaszokować Pytanie 1 z 10 Wojciech Basiura to... Aleksander Baron Modest Amaro Mata Dalej