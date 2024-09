Zawsze we wrześniu robię to z moim grudnikiem, a zimą kwitnie jak szalony. Prosty zabieg pielęgnacyjny, który poprawia kwitnienie grudnika

We wrześniu zrób to z trawnikiem, a wiosną trawa wystrzeli niczym z armaty. Nawóz, który ochroni trawnik przed szkodnikami i pobudzi do wiosennego wzrostu

Musisz to zrobić z grudnikiem jeżeli chcesz, aby zakwitł na zimę

Grudnik to jeden z kwiatów symboli Bożego Narodzenia. Zdarza się, że zakwita on na święta i cieszy oczy pięknymi, kolorowymi kwiatami. Grudnik zazwyczaj zakwita od listopada do grudnia. Kwiaty kaktusa bożonarodzeniowego nie są jednak trwałe. Żyją około 10 dniu, jednak po nich rozkwitają kolejne. W sumie proces kwitnienia może trwać nawet miesiąc. Grudnik jest stosunkowo prosty w pielęgnacji i odporny na choroby i szkodniki. Zdarza się jednak, że nie zakwita na zimę. Najczęściej dzieje się tak przez błąd, który popełnia się w pielęgnacji.

Aby grudnik zakwitł potrzebny jest mu okres spoczynku. Ogrodnicy wskazują, że okres spoczynku grudnika warto przeprowadzić dwa razy do roku - jesienią i wczesną wiosną. Jeżeli chcesz, by grudnik zakwitł na Boże Narodzenie to w terminie od września do października całkowicie zrezygnuj z jego nawożenia. Grudnik potrzebuje regeneracji i spokoju, aby przygotować się do procesów kwitnienia. W tym czasie należy przenieść roślinę do chłodniejszego miejsca. Temperatura powinna wynosić mniej niż 20 stopni Celsjusza, ale więcej niż 10 stopni Celsjusza. Okres spoczynku grudnika to również zmniejszone podlewania. Grudnik należy podlewać tylko wtedy, gdy ziemia wyschnie.

Domowa odżywka do grudnika, dzięki której obsypie się kwiatami

W listopadzie oraz w grudniu można ponownie rozpocząć nawożenie grudnika. Jedną ze sprawdzonych odżywek do kaktusa bożonarodzeniowego jest za ze skórkami z bananów. Dostarczy one cenne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego wzrostu. To między innymi azot i potas. Wystarczy, że skórki po bananach zalejesz ciepłą wodą. Całość szczelnie zakryj i odstaw na jedną dobę w ciemne i chłodne miejsce. Po tym czasie przygotowany wywar mieszaj z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj tym grudnika. Zabieg ten stosuj raz na trzy tygodnie przez cały etap kwitnienia.

