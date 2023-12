Kwiaciarka zdradziła mi sekret pielęgnacji grudnika. Od razu to zrobiłam, a mój kwiat wystrzelił. Jest piękniejszy niż wcześniej. Co zrobić żeby grudnik zakwitł?

Dlaczego grudnik nie kwietnie? Co zrobić, by obsypał się kwiatami na Boże Narodzenie?

Grudnik nie jest trudny w pielęgnacji, ale należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek. Przede wszystkim jest to roślina lubiące wilgotne podłoże. Nie można doprowadzić do tego, że ziemia w doniczce wyschnie. Może się to skończyć marszczeniem liści i problemami z zakwitaniem grudnia. Należ go podlewać raz w tygodniu, Kwiat ten lubi także być zraszany wodą. Jego system korzeniowy nie jest rozbudowany dlatego najlepiej sprawdzi się płaska doniczka. W ten sposób można z powodzeniem kontrolować poziom wilgotności ziemi. Co ważne, grudnik nie potrzebuje wiele słońca. Nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne może skończyć się przebarwieniem liści na kolor purpurowy. Dodatkowo grudnik jest rośliną dnia krótkiego i w okresie od września do grudnia potrzebuje ok. 12 godzin całkowitych ciemności. Bez nie zakwitnie. Moja znajoma kwiaciarka podzieliła się ze mną domowym sposobem na odżywienie grudnika.

Zobacz także: Kwiaty, które przyciągają szczęście i bogactwo. Ustaw te rośliny na parapecie, a odpędzisz choroby i pecha

Odkąd podlewam grudnik taką mieszanką rośnie jak szalona

Kwiaciarka zdradziła mi, że grudnik doskonale rośnie podlewany ekstraktem z banana. Wystarczy obrać banana i jego skórkę zalać ciepłą wodą. Całość odstawić na około 2 dni i po tym czasie podlewać grudnika taką mieszankę.

Sonda Gwiazda betlejemska czy grudnik? Która roślina podoba Ci się bardziej? Gwiazda betelejmska Grudnik Obie rośliny podobają mi się tak samo