Gdy w moje ręce trafia storczyk to przechodzi pielęgnacyjny zabieg. Mieszam te dwie rzeczy, a storczyk bujnie kwitnie. Działa niczym biologiczna odnowa. Pielęgnacja storczyków

Zawsze w marcu wsypuję 5 łyżek do wody i podlewam hortensję. Rośnie jak na szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji na wiosnę

Zawsze robię to ze storczykami. Dzięki temu moje rośliny bujnie kwitną przez długie miesiąca

Storczyki, czyli orchidee to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, jakie można spotkać w polskich domach. Nic w tym dziwnego, rośliny te posiadają przepiękne kwiaty i potrafią kwitnąć przez długie lata. Pielęgnacja storczyków nie jest wymagająca, ale trzeba znać pewne podstawy. Dzięki temu storczyk przetrwa kilka sezonów i co roku będzie zachwycał bujnymi kwiatami. Jeżeli Twój storczyk marnieje, gubi liście i nie chce kwitnąć to znak, że być może popełniłeś jeden z podstawowych błędów w pielęgnacji orchidei. Eksperci wskazują, że warunkiem koniecznym w pielęgnacji storczyków jest przesadzenie ich do razu po zakupie. Storczyk wymaga odpowiedniego podłoża i drenażu. Dzięki temu lepiej rośnie i kwitnie. Gdy mój mąż przynosi do domu storczyki, to od razu biorę się za ich przesadzanie. Delikatnie wyjmuję storczyka z doniczki. Szczególnie uważam na pędy i korzenie rośliny. Szczoteczką pozbywam się sklepowej ziemi z korzeni storczyka. Chore i przesuszone korzenie przycinam. W doniczce przygotowują drenaż z kory oraz węgla aktywnego i dopiero to zasypuję ziemią, do której przesadzam storczyka.

Uważaj na to podczas przesadzania storczyków. Orchidea obumrze

Ważnym elementem podczas przesadzania storczyków jest sprawdzenie, czy roślina jest zdrowa i pozbawiona szkodników. Na storczykach często bytują wełnowce, czyli białe robaczki oblepiające łodygi rośliny. W skrajnych przypadkach mogą one doprowadzić do obumarcia storczyka. Jeżeli zauważyłeś wełnowce na storczyku, to przed przesadzeniem, należy się ich pozbyć. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj obficie roślinę. Zabieg ten powtarzaj przez kilka tygodni, aż pozbędziesz się wszystkich szkodników.

Te kwiaty przyniosą Ci szczęście!