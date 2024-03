Dodaję 1 łyżeczkę i rozpuszczam w letniej wodzie. Podlewam tym storczyki, a rosną jak na sterydach. Łodygi uginają się od kwiatów. Pielęgnacja storczyków

Mieszam 1 łyżeczkę z wodą i podlewam tym storczyki. Łodygi uginają się od kwiatów

Storczyki to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Nic dziwnego, to wieloletnie rośliny, które przez długi czas zachwycają pięknymi kwiatami? Zauważyłaś, że Twoje storczyki marnieją? To nie powód do paniki i pozbycia się kwiatów. Może się okazać, że wystarczy domowa odżywka, a Twoje orchidee odżyją. Będziesz potrzebować jedynie domowej przyprawy. Korzystam z tego sposobu już dłuższy czas, a moje storczyki nigdy nie były piękniejsze. Sekretem jest domowa odżywka do uprawy storczyków. Jej najważniejszym składnikiem jest suszony czosnek. Co ważne, musi to być czyste czosnek bez dodatku innych ziół, a przede wszystkim soli. Czosnek ma rewelacyjne działania pobudzające rośliny i stymulujące ich wzrost. Posiada właściwości bakteriobójcze i pomaga rośliną odzyskać formę. Przygotowując odżywkę z czosnku do storczyków mieszam około 1 łyżeczkę przyprawy z wodą, mieszam i podlewam. Czynność powtarzam kilka razy w miesiącu. Rezultaty są niemalże natychmiastowe. Storczyki lepiej rosną, a ich łodygi uginają się od kwiatów.

Pielęgnacja storczyków

Ważnym elementem pielęgnacji storczyków jest odpowiednie podlewanie. Orchidee lubią dużo wody, ale łatwo gniją. Storczyki najlepiej jest podlewać obficie, a po kilkudziesięciu minutach odlać nadmiar wody, który zebrał się w podstawce doniczki. Unikaj spryskiwania i podlewania liści. Orchidee dobrze rosną w wilgotnym środowisku dlatego też zimą postaw na odpowiednie nawilżenie powietrza. Pamiętaj, że storczyki potrzebują dużo słońca i nie będą kwitły w zacienionym stanowisku.